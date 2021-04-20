درجال: «أمتار قليلة» تفصل العراق عن «خليجي 25»

بغداد (أ ف ب)

قال وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال: إن أمتاراً قليلة متبقية تسبق الإعلان الرسمي عن استضافة بلاده بطولة «خليجي 25» لكرة القدم، في 26 أبريل الجاري موعد اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية للتصويت على الدولة المضيفة.

وذكر درجال في مؤتمر صحفي الثلاثاء «كل الانطباعات المتكونة الآن تشير إلى أن أمتاراً قليلة تفصل عن الإعلان الرسمي لاستضافة العراق لـ «خليجي 25» في البصرة.

وأضاف: «الأيام الماضية شهدت اتصالات متواصلة مع رؤساء الاتحادات الخليجية والانطباعات المتكونة، تعكس حرصهم على إقامة البطولة في البصرة، وهذا يجعلنا نحتاج إلى عمل كبير«.

وأشار درجال إلى أن قرارات ستصدر من الحكومة العراقية تتعلق بتأمين كل المتطلبات في المرحلة المقبلة لإنجاح البطولة.

وبخصوص مناقشة توقيت جديد لإقامة «خليجي 25»، لا يتقاطع مع برامج المنتخبات المشاركة والتزاماتها، أوضح الوزير: «سنناقش هذا الأمر مع بقية الاتحادات الخليجية، لاتخاذ قرار بشأن موعد جديد يتناسب مع الجميع، وبشكل لا يؤثر على القيمة الفنية للبطولة».

وشهدت مدينة البصرة الجنوبية مطلع الشهر الجاري زيارة وفد مكلف من المكتب التنفيذي لاتحاد كاس الخليج للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة البطولة ومتابعة البنى التحتية للمنشئات الرياضية هناك.

وذكر رئيس الوفد الخليجي حميد الشيباني بعد انتهاء تلك الزيارة «وجدنا خلال الزيارة تطوراً كبيراً في مجال التنمية والبنى التحتية والمنشئات في مدينة البصرة وكل شيء يسير بشكل طبيعي».

واستضاف العراق بطولة كأس الخليج أول مرة عام 1979، بإقامة النسخة الخامسة منها في العاصمة بغداد وتوج بلقبها.