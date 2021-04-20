«رياضة الإمارات في 50 عاماً» يستعرض مسيرة الإنجازات

منير رحومة (دبي)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن رعايتها لتنظيم معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، الذي سيقام بتنظيم شركة بي بي للخدمات الرياضية في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل ضمن احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين بحضور خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة، وعارف العبار وعبدالله مراد من الشركة المنظمة. ويوثق المعرض تاريخ رياضة الإمارات من خلال معرض صور خاص يرصد مختلف المراحل التي مرت بها رياضة الدولة منذ مرحلة التأسيس حتى يومنا هذا، كما سيشتمل على أقسام مختلفة تتضمن أجنحة لمختلف الاتحادات الرياضية والأندية، بالإضافة إلى ركن لأهم البطولات التي نظمتها الدولة مثل كأس العالم للشباب لكرة القدم، وبطولة دبي الدولية لكرة السلة، وكأس العالم للناشئين للكرة الطائرة، وبطولات الخليج، وبطولة راشد الدولية للكرة الطائرة، وبطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، وبطولة آسيا لكرة القدم. ويتضمن المعرض أيضاً جناحاً خاصاً بالمجالس الرياضية وبأوائل الرياضيين والأبطال وأبرز الإنجازات، إلى جانب جناح للمؤسسات الإعلامية الرياضية والإصدارات الرياضية، كما سيكون باب المشاركة مفتوحاً أمام الشركات المتخصصة في تجارة الملابس والمعدات والمقتنيات الرياضية للهواة والمحترفين، والمراكز الطبية المتخصصة في الطب الرياضي.وقال خالد عيسى المدفع: «يأتي تنظيم هذا المعرض في ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وهي مناسبة عزيزة على قلوب جميع مواطني ومقيمي الدولة، وسيستذكرون من خلالها جميع إنجازات دولتنا الحبيبة في مختلف المجالات في ظل التوجيه والإشراف الحثيث لقيادتنا الرشيدة، التي أعطت كل ما لديها في سبيل رفعة هذا الوطن وشعبه». وأضاف أيضاً: «أسهم القطاع الرياضي الإماراتي في تسجيل العديد من إنجازات الدولة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يحتم علينا استذكار هذه الإنجازات خلال احتفالية اليوبيل الذهبي من خلال معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» والذي سيكون متاحاً أمام الجميع سواء للمشاركة أو الحضور، كما سيتم توثيق صور المعرض في كتاب خاص ليكون متاحاً أمام جميع المهتمين نظراً لأهمية العمل التوثيقي، بالإضافة إلى التجهيز لمبادرات جديدة خلال المرحلة المقبلة». وقال عارف العبار ممثل شركة بي بي للخدمات الرياضية: «يسعدنا العمل على تنظيم هذا المعرض الهام والهادف، والذي كان فكرة تراودنا منذ سنة 1996، وإقامته في ديسمبر المقبل ضمن أجواء إماراتية عزيزة على قلوبنا جميعاً، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة يجعله حدثاً فريداً من نوعه لإلقاء الضوء على كافة إنجازات الدولة الرياضية وأهم الشخصيات والجهات التي كان لها بصمة واضحة في هذه الإنجازات». أضاف: سيكون المعرض منصة ملائمة لجميع العاملين في القطاع الرياضي ضمن مختلف التخصصات والمجالات للمشاركة واستعراض خدماتهم ومنتجاتهم الرياضية لجمهور عريض في الدولة خلال فترة انعقاد المعرض، ناهيك عن الحملات الترويجية التي ستسبق المعرض باستخدام مختلف الأدوات التسويقية التقليدية والحديثة لتعريف الجمهور بهذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلى التغطيات الإعلامية المصاحبة لفترة انعقاد المعرض لإلقاء الضوء على مختلف الفعاليات والأحداث التي سيتضمنها المعرض».