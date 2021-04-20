الشارقة يجدد عقد ماجد سرور 3 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

الشارقة (الاتحاد)

جددت شركة الشارقة لكرة القدم عقد لاعب الوسط ماجد سرور «23 عاماً» لمدة 3 سنوات، لينتهي 2024، وبذلك حسمت إدارة «الملك» هذا الملف، والذي دار حوله الجدل الكبير في الفترة الماضية.

وتأتي خطوة ضمن سياسة الإدارة بالحفاظ على المواهب من أبناء النادي، ونجحت في وقت سابق التجديد مع الجناح سيف راشد، وتمديد عقود شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم وحمد جاسم، بجانب الحارس الصاعد حمود حويج.

وتأتي خطوة التجديد لماجد سرور بعد إجرائه لجراحة ناجحة بالركبة، في العاصمة البرتغالية بورتو، عقب إصابته في مباراة الشارقة والجزيرة بدوري الخليج العربي، وشارك في 15 مباراة «1091 دقيقة».