مذكرة تفاهم بين الموارد البشرية لحكومة دبي والنادي البحري

دبي (الاتحاد)

وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم بشأن وضع إطار عام للتعاون وتبادل المعرفة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم وبرامج إعداد وتأهيل الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية. جرى توقيع المذكرة في احتفال مبسط عبر تقنية الإتصال المرئي، حيث قام بالتوقيع كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد عبدالله عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية. وأعرب الفلاسي عن سعادتهم الكبيرة بتوقيع المذكرة، وفتح آفاق التعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يمثل أحد أهم الصروح الرياضية المتميزة في الدولة عبر مسيرته الرائدة وجهوده القائمة منذ تأسيسه عام 1988، حيث أسهم بشكل واضح في تطوير وصقل مهارات الشباب، وتوفير بيئة آمنة لممارسة هوايتهم، فضلاً عن دوره المحوري في تطوير رياضات الآباء والأجداد، والمتمثلة في سباقات المحامل والقوارب التراثية. وأكد حرص الدائرة على التعاون المثمر البناء مع جميع دوائر حكومة دبي ومؤسساتها، بهدف تطوير الانظمة في مجال إدارة الموارد البشرية، من خلال الاستفادة من الخبرات، ومد جسور التعاون والتكامل وضمان الفرص المناسبة لإكساب الموظفين والعاملين التأهيل المناسب، وتصميم البرامج الإدارية المختلفة وفق الآلية المتبعة في الأنظمة والسياسات والأدلة الاسترشادية. وبدوره، قال محمد عبدالله حارب الفلاحي: إن توقيع هذه المذكرة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لتوجيهات المسؤولين وجهود مجلس إدارة النادي المتصلة من أجل تطوير العمل في المنظومة الإدارية، بما يضمن مواكبة كافة المستجدات، والالتزام بالمعايير الحديثة، بما يتوافق مع توجهات الخطة الإستراتيجية المستحدثة للنادي.