شباب الشارقة.. الرقم القياسي في بطولات اليد

رضا سليم (دبي)

جمع فريق شباب الشارقة بين ثنائية الدوري والكأس لكرة اليد هذا الموسم، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي 23-18 في المباراة النهائية لكأس الإمارات والتي استضافتها صالة نادي المدام وانتهى شوطها الأول بتقدم الملك الشرقاوي 10-7، وأدارها علي جعفر وياسر النقبي، وعلى الطاولة إسماعيل سالم وراشد إسماعيل.

حضر النهائي ومراسم التتويج نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، ومحمد شريف المشرف العام للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، وجاسم محمد مشرف كرة اليد بالشارقة، وعدد من الشخصيات. ويمتلك فريق شباب الملك الرقم القياسي في جميع المسابقات، حيث يجمع ثنائية هذا الموسم 2020-2021 ليرفع رصيده إلى درع دوري الشباب 15 مرة، وكأس الإمارات 12 مرة، ومثلها من ألقاب كأس السوبر 12، ويسطر الشرقاوية على مسابقات الرجال والشباب حتى الآن، حيث فاز فريق الرجال أيضاً ببطولتي الدوري وكأس الإمارات، ويتبقى له كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي يخوض أولى مبارياته فيها بداية من دور الثمانية ضد الوحدة يوم الجمعة المقبل.

وأهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ثنائية الموسم لرجال وشباب اليد إلى جماهير نادي الشارقة، وأكد على دعمهم لجميع فرق النادي لتواصل مسيرة الإنجازات وإحراز البطولات. وأكد ثروت شمس مدرب فريق الشارقة، أن التتويج مجهود جماعي مشترك للاعبين والإدارة وأيضاً الجهازين الفني والإداري، والدعم الذي يلاقيه الفريق من إدارة الألعاب الجماعية كان له أكبر الأثر فيما وصل إليه اللاعبون من تركيز، خاصة في ظل الجائحة والالتزام بالبروتوكول الصحي طوال الموسم، والدعم المتواصل من إدارة النادي ذلل جميع العقبات، وأشكر اللاعبين على الأداء والالتزام طوال الموسم.