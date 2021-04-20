كأس رئيس الدولة للمبارزة في ضيافة بني ياس

مصطفى الديب ( أبوظبي)

تنطلق مساء الغد بالصالة الرياضية في نادي بني ياس منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لفئة العمومي رجال وسيدات، بتنظيم مشترك بين اتحاد المبارزة ونادي بني ياس لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية، هي بني ياس مستضيف البطولة والشارقة وشباب الأهلي ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي الفجيرة وأكاديمية «ام كى اف ايه» بدبي ومركز العين للمبارزة، وتقام الخميس منافسات الشباب في ثلاثة أسلحة هي الايبيه والفلوريه والسابر.

وتتبع كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد، فيما خصص نادي بني ياس خمسة ملاعب معدنية لإقامة المباريات على مدار اليومين، ويدير الحدث تحكيمياً مجموعة من الحكام الإماراتيين برئاسة الدولي ماجد البلوشي، فيما يترأس اللجنة الفنية ماجد المنصوري.

من جانبه، حرص سهيل العامري رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية على الاطمئنان على كاف التجهيزات الاستعدادية للحدث على مدار الأيام الماضية، وعقد مجموعة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد، وطالب طاقم عمل الشركة بضرورة توفير كافة متطلبات النجاح للبطولة والسعي نحو خروجها بالصورة التي تليق بها كونها تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جمعياً. وأعرب العامري عن سعادته البالغة باستضافة البطولة في نادي بني ياس، مشيراً إلى أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، تؤكد دوماً على ضرورة السعي نحو إنجاح كافة الأحداث الرياضية والقيام بواجب النادي تجاه أبناء الوطن من الشباب والفتيات في مختلف الألعاب. وأكد أن لعبة المبارزة تحظى باهتمام كبير من النادي، لا سيما وأن بني ياس الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وأعرب عن سعادته بالشراكة مع اتحاد المبارزة من أجل إنجاح هذا الحدث الكبير، وأكد ثقته التامة في خروج الحدث بالشكل الذي يليق بمكانته والاسم الذي يحمله.