«المحترفين» تعلن مواعيد الجولات المتبقية لدوري الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد الجولات الثلاث المتبقية، على ختام دوري الخليج العربي «الجولات 24 و25 و26»، التي تقام بنظام اليوم الواحد 3 و7 و11 مايو المقبل.

وحددت رابطة المحترفين إقامة الجولة 24 يوم الاثنين 3 مايو، بحيث تنطلق 3 مباريات في الساعة التاسعة مساءً، وتجمع: اتحاد كلباء مع العين، الوصل مع خورفكان، النصر مع الظفرة، فيما تنطلق الساعة 11 مساءً، مباريات الشارقة مع حتا، وعجمان مع الجزيرة، الفجيرة مع الوحدة، بني ياس مع شباب الأهلي.

وتقام الجولة 25 يوم الجمعة 7 مايو، وتنطلق الساعة التاسعة مساءً مباريات، خورفكان مع الفجيرة، عجمان مع الشارقة، حتا مع اتحاد كلباء، فيما تنطلق الساعة 11 مساءً، مباريات الجزيرة مع العين، الظفرة مع بني ياس، والوحدة مع النصر، شباب الأهلي مع الوصل.

وستقام «الجولة 26» والأخيرة يوم الثلاثاء 11 مايو، على أن يتم تحديد التوقيت الزمني لاحقاً لمباريات الجزيرة مع خورفكان، العين مع حتا، الفجيرة مع عجمان، اتحاد كلباء مع الشارقة، الوصل مع الظفرة، بني ياس مع الوحدة، النصر مع شباب الأهلي. وراعت رابطة المحترفين حسابات المنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا والصراع على الهبوط، من خلال إقامة هذه التوقيتات لضربة بداية المباريات، بحيث تنطلق مباريات الفرق التي تتنافس على نفس الأهداف.