«الأبيض الأولمبي» يختتم التجمع الأول في دبي

دبي (الاتحاد)

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تجمعه الداخلي الأول في دبي، ضمن برنامج الإعداد المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل، وأدى عدداً من التدريبات، بمشاركة 28 لاعباً، هم: سلطان عادل، عيسى أحمد، فهد باروت، ماجد راشد «اتحاد كلباء»، عبدالله سلطان، ماجد عبدالله «بني ياس»، أحمد فوزي، سالم خيري، عبدالله إدريس، يوسف أيمن «الجزيرة»، راشد سالم، سعيد سليمان، عمر سعيد «حتا»، خلفان حسن، عمر أحمد «خورفكان»، أحمد محمود «الظفرة»، محمد عباس، ناصر علي، خالد محمد «العين»، حمد عبدالله «الفجيرة»، حسين مهدي، حمد جاسم «النصر»، سهيل عبدالله، شهاب أحمد لشكري، عبدالرحمن صالح، غانم أحمد، فارس خليل، يوسف علي «الوصل».

والتقى يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد، على هامش التجمع الداخلي للمنتخب.

ونقل السهلاوي تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة للجهاز الفني والإداري واللاعبين، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير عوامل النجاح للمنتخبات الوطنية كافة لتحقيق الأهداف المنشودة .

كما رحب بالجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي بقيادة دينيس سيلفا وباللاعبين ، متمنياً لهم الاستفادة من الحصص التدريبية والمحاضرات التي يُلقيها المدرب صاحب الخبرة الطويلة مع نادي برشلونة الإسباني، مؤكداً أن العناصر الموجودة في المنتخب الأولمبي تعد شابة ومميزة وأثبتت قدراتها، خلال مشاركتها مع أنديتها، في عدد من مباريات دوري الخليج العربي ودوري 21 عاماً.