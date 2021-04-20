شباب الأهلي يتحدى «الأوزبكي» بـ «سلاح ماشاريبوف»!

منير رحومة (دبي)

يعول شباب الأهلي في مباراته غداً «الأربعاء» أمام آجمك أوزبكستان، على عودة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بعد انتهاء فترة إيقافه، وذلك لدعم هجوم الفريق، وإيجاد الحلول التهديفية، لتحقيق أول انتصار في البطولة الآسيوية، والخروج من المركز الأخير في المجموعة الأولى.

ويراهن الجهاز الفني بقيادة مهدي علي، على خبرة ماشاريبوف بالكرة الأوزبكية، ووقوفه على إمكانيات آجمك ، ليكون «السلاح» الذي ينهي المرحلة السلبية لممثل الكرة الإماراتية في البطولة، وينتزع الفريق أول ثلاث نقاط، في مشوار تصحيح المسار والمنافسة بجدية على إحدى بطاقات التأهل للدور المقبل.

ولعب ماشاريبوف 14 مباراة مع شباب الأهلي في جميع المسابقات المحلية، وسجل هدفين منذ انضمامه إلى «الفرسان» خلال الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، وقدم الإضافة الكبيرة إلى الوسط والهجوم، وأصبح خلال فترة وجيزة من الركائز الأساسية، وأحد مفاتيح الانتصارات، وبالتالي فإن عودته ستكون دعامة قوية لشباب الأهلي، في مباراة اليوم، من أجل استعادة النتائج الإيجابية. ورغم تذيل المجموعة بنقطة «يتيمة»، فإن أجواء التفاؤل تسود بعثة شباب الأهلي في الرياض، حيث يملك الفريق نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة والتجربة، ولديهم القدرة على التعامل الناجح مع ظروف البطولة الآسيوية، وتصحيح المسار بانتصار مهم اليوم، خاصة أن النقاط الثلاث سيكون لها تأثير كبير في قلب المعطيات في المجموعة، وإعادة «الفرسان» بقوة إلى سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

كما يملك الفريق أيضاً صفاً كبيراً من اللاعبين الذين يستعين بهم المدرب مهدي علي، بهدف تخفيف ضغط المباريات، والدفع بدماء جديدة في التشكيلة لتنشيط الأداء والظهور بمستوى أفضل.

ويذكر أن آجمك الأوزبكي الذي يشارك للمرة الأولى في دور المجموعات، جمع نقطة وحيدة بالتعادل مع الهلال السعودي في الجولة الأولى، بينما خسر أمام استقلال طاجيكستان في الجولة الثانية، وسجل أربعة أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف، ويعد الفريق الأوزبكي مفاجأة المجموعة بفضل العروض الطيبة التي قدمها في أول جولتين.