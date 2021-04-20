«دوري الأبطال» في «قبضة مغمورة»!

مراد المصري (دبي)

أسماء أندية مغمورة ومفاجآت بالجملة، يبدو أنها تشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، في حال تم تنفيذ التهديد بحرمان الأندية التي أطلقت مسابقة السوبر الأوروبي من المشاركة في دوريات بلادها وإلغاء نتائجها بالكامل هذا الموسم.

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اعتماد الترتيب النهائي للدوريات المحلية الأوروبية هذا الموسم، من دون النظر إلى نتائج الفرق الـ 12 التي أعلنت إطلاق دوري السوبر الأوروبي، وبحسب الترتيب الحالي للائحة الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، فإن أسماء غير متوقعة تنتظر المشاركة بالنسخة المقبلة، في حال الاستمرار في تنفيذ «العصيان» من الأندية الكبيرة التي تتواجد أغلبها في المراكز الأولى، حيث يتأهل عن الدوري الإنجليزي الممتاز كل من ليستر سيتي ووستهام وإيفرتون وليدز يونايتد، ومن الدوري الإسباني، إشبيلية وفياريال وريال بيتيس وريال سوسيداد، ومن الدوري الإيطالي أتالانتا ونابولي ولاتسيو وروما.

ستكون الأمور على حالها في ألمانيا وفرنسا مع تمسك أنديتنا بعدم المشاركة بمسابقة السوبر الأوروبي إلى الآن، وبقاء بايرن ميونخ وسان جيرمان ضمن الاتحاد الأوروبي.

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المشجعين، هو ما حال قرعة دور المجموعات مع هذه الأسماء، وهل تبقى البطولة قادرة على جذب شركات النقل التلفزيوني والرعاة التجاريين؟