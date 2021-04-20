طريقته في الاحتجاج.. ليدز يتجاهل كتابة اسم ليفربول!

مراد المصري (دبي)

تضامنت أغلب الأندية المعارضة لفكرة إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، وقام ليدز يونايتد بالاحتجاج على ذلك على طريقته الخاصة أمام ليفربول، خلال مباراتهما ضمن الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

احتج ليدز يونايتد على خطوة ليفربول بالانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي، بعدما رفض كتابة اسم منافسه واستبدله إلى فريق دوري السوبر «ميرسيسايد ريدز» في التغريدات عبر حسابه الرسمي، كما قام لاعبو ليدز خلال الإحماء بارتداء قمصان كتب عليها من الخلف: «كرة القدم للمشجعين» ومن الأمام تم وضع شعار دوري أبطال أوروبا مرفقة بعبارة: «استحقها».

وقامت جماهير ليدز يونايتد بالاحتجاج خارج أسوار الملعب، ورفعت اللافتات التي تطالب من ليفربول احترام اللعبة وجماهير كرة القدم، وعدم المضي قدماً في قرار الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي، كما تضامنت جماهير الأندية الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بمساندة ليدز يونايتد خلال فترات اللقاء، وعبرت عن فرحتها الكبيرة، عندما سجل ليدز هدف التعادل، علماً أن الجماهير تقوم حالياً بالاحتجاج على قرار الأندية الـ 12، بإنشاء دوري السوبر الأوروبي، وتعتبر أن الخطوة من شأنها أن تقسم كرة القدم إلى طبقتين من دون مراعاة للفرق المكافحة.

ويعتبر ليفربول أول فريق من الأندية الـ 12 التي تخوض مباراة، عقب قرار إنشاء دوري السوبر الأوروبي، وسط توقعات بمواصلة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، مع خوض بقية الفرق مبارياتها في الدوريات المحلية.