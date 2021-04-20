رسمياً.. «السوبر ليج» يرى النور في سبتمبر المقبل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال إناس غازي السكرتير العام لدوري السوبر الأوروبي، إن المسابقة الجديدة قد تبدأ خلال 5 أشهر فقط، وتحديداً اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وكانت التسريبات الأولى أوضحت أن انطلاق هذه المسابقة، سيكون مع بداية موسم 2022-2023، ولكنهم استقروا في نهاية المطاف على الموعد الجديد، بحيث ترى النور مبكراً، عما تقرر في البداية.

وألمح غازي في تصريحات لصحيفة لوباريزيان، إلى أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» بشأن هذا المشروع من عدمه، فإن كل شيء سيبدأ في الموعد المحدد.

وواصل غازي حديثه لـ «الباريزيان» قائلاً: كل العالم يترقب في شغف ويرغب في أن يرى ما الذي يجعل الناس والشباب يحلمون برؤية كرة قدم جديدة.

وقال إنها ليست بطولة مغلقة، كما يتصور البعض، طالما أنه يمكن إضافة 4 أندية كل عام، مؤكداً أن المؤسسين على استعداد لتحمل مخاطر فرض أي عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، ومنها التهديد بالطرد والاستبعاد، وإن كانت مثل هذه التهديدات غير قانونية.

ولكي يوضح أهمية وفائدة المسابقة الجديدة ، خاصة في توقيتها المفاجئ للجميع، قال الذراع الأيمن لفلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد ورئيس البطولة الجديدة، إن الأجيال الشابة أصبحت أقل اهتماماً بكرة القدم، وتركز في أمور أخرى متعلقة بألعاب النت والبلاستيش، ولم تعد تشاهد سوى المباريات المهمة فقط.

وندد غازي بإصلاحات بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والمزمع إجراؤها في عام 2024، ووصفها بأنها عملية غير مفهومة.

ومن جانبها، ذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن هذا المشروع الذي فاجأ عالم كرة القدم الأوروبية، عند الإعلان عنه الأحد الماضي، سيرى النور مبكراً جداً، عما كان المؤسسون حددوا له في بيانهم الأول، الخاص بانطلاق هذا الدوري السوبر، إذ قالوا في البداية عبارة «بمجرد ما يصبح الأمر ممكناً»، ولكن ها هو السكرتير العام لهذه المسابقة، يؤكد أن الأمر لن يستغرق سوى 5 أشهر فقط، سواء وافق الاتحاد الأوروبي «اليويفا» أو رفض.