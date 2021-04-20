رومينيجيه: «السوبر ليج» لن يحل المشاكل المالية للأندية

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد كارل هانز رومينيجيه أسطورة الكرة الألمانية، ونادي بايرن ميونيخ، على أن «البافاري» لم يشترك في التخطيط لإنشاء دوري السوبر الأوروبي «سوبر ليج» الذي دعا إليه 12 نادياً أوروبياً كبيراً.

وقال: إن ناديه على اقتناع تمام بأن الهيكل الحالي لكرة القدم الأوروبية، يضمن قاعدة صالحة ومواتية للعمل، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، الذي يحرص على إدخال إصلاحات على مسابقاته، وبوجه خاص دوري الأبطال «الشامبيونز ليج».

وأشار إلى أن هذا هو الطريق «السليم» لتطوير وتنمية الكرة الأوروبية، وقال إن تعديل الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال سيسهم في إثراء المسابقة الأوروبية الكبرى وزيادة حيويتها.

وأضاف رومينيجيه الرئيس السابق للنادي البافاري: مخطئ من يتصور أن دوري السوبر المزمع إقامته سيحل المشكلات المالية الكبيرة للأندية الأوروبية والناجمة عن الخسائر الاقتصادية التي واكبت تفشي جائحة كورونا، بل على العكس يجب أن تعمل كل الدول الأوروبية معاً، وليس مجرد عدد محدود من الأندية، من أجل التصدي لآثار هذه الجائحة، والعمل بشكل تضامني، بحيث تتناسب تكاليف رواتب اللاعبين وعمولات وكلائهم، مع العوائد المالية الحقيقية للأندية، وترشيد الإنفاق بقدر الإمكان.

وكان أوليفر مينتزلاف رئيس مجلس إدارة نادي ريد بول لايبيزج، أعلن رفضه التام لمشروع إنشاء دوري السوبر الأوروبي الجديد، وأبدى هانز يواكيم فاتزكه رئيس نادي بروسيا دورتموند معارضته الكاملة لهذه البطولة الجديدة، لكونها تخرج عن الإطار الشرعي للهيئة الأوربية المنظمة المنوطة بتنظيم المسابقات، وهي الاتحاد الأوروبي «اليويفا».

يذكر أنه بخلاف الـ 12 نادياً الموقعين على مشروع دوري السوبر الأوروبي، هناك 3 أندية أخرى ستضاف إليهم ليصبح العدد النهائي 15 نادياً ، مع إمكانية السماح لخمسة أندية أخرى بالتأهل كل سنة لهذه البطولة، ولكن الشيء المؤكد أن أياً من الأندية الألمانية، لن يشارك في البطولة الجديدة.