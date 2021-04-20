«السوبر الأوروبي».. «الإليزيه» يعارض وجونسون يحذر والحكومة الإسبانية ترفض

برلين (د ب أ)

اتخذت أزمة دوري السوبر الأوروبي بعداً سياسياً حيث تحدث الرئيس ماكرون عن معارضته للانفصال، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها: يرحب رئيس الجمهورية بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية.

وأضاف قصر الإليزيه: الدولة الفرنسية ستدعم جميع الخطوات التي يتخذها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري الفرنسي واليويفا والفيفا لحماية نزاهة المسابقات الاتحادية سواء كانت وطنية أو أوروبية. كما عارض رئيس الوزراء البريطاني جونسون الخطط، حيث كتب جونسون عبر تويتر: ستكون خطط إقامة دوري سوبر أوروبي مدمرة جداً لكرة القدم ونحن ندعم سلطات كرة القدم في الإجراءات التي تتخذها.

وقال: سيضربون قلب كرة القدم المحلية، ويثيرون قلق المشجعين في جميع أنحاء البلاد، الأندية المشتركة يجب أن تتحدث إلى جماهيرها ومجتمع كرة القدم الأشمل قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

فيما أعربت الحكومة الإسبانية عن معارضتها للدوري السوبر الأوروبي الجديد وطالبت الأندية "المنشقة" التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني.

وتعتبر أندية النخبة في إسبانيا، ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد وبرشلونة من بين 12 نادياً أعلنت انطلاق الدوري السوبر الذي سيكون مغلقاً تماما أمام الأندية الأخرى وسيؤثر سلباً على الهيكلية الحالية المعتمدة لكرة القدم الأوروبية.

وأصدرت الحكومة الإسبانية بياناً جاء فيه: حكومة إسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة إلى إطلاق بطولة الدوري السوبر الأوروبي التي تروج لها أندية أوروبية عدة من بينها ثلاثة أندية اسبانية لأنها تعتقد بأنها أسست وتم اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية". وكان الاتحاد الأوروبي للعبة قرر إلى جانب اتحادات رابطة الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بان الأندية واللاعبين المشاركين في هذه المسابقة الجديدة لن يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات المحلية والعالمية.

وذكر البيان بان وزير الرياضة والثقافة الإسباني مانويل رودريجيز أوريبيس أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس الاتحاد الإسباني ورئيس الرابطة الإسبانية، بالإضافة إلى رؤساء أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة. وأضاف البيان: تؤكد الحكومة الإسبانية عبر وزير الرياضة لديها على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. وختم البيان: تؤكد الحكومة الإسبانية رغبة جميع الأطراف في التفاوض من خلال المحادثات التي أجراها وزير الرياضة، ويأمل أن تؤتى ثمارها من خلال التوصل إلى اتفاق في صالح الجميع".