بيريز: «يويفا» دمّر الأندية ودوري السوبر الأوروبي مشروع لإنقاذ كرة القدم



دبي (الاتحاد)

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عقب قرار إطلاق دوري السوبر الأوروبي، أن كبار الأندية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وجدت الحل للوضع السيئ الذي تعانيه كرة القدم، وقال: نبذل قصارى جهدنا لإطلاق البطولة في الموسم المقبل في حال التوصل لاتفاق مع "يويفا"، وربما ننتظر عاماً آخر في حال عدم الاتفاق لكن لا يمكن الانتظار حتى عام 2024 للقيام بالتغيير وإطلاق البطولة.وجاءت تصريحات بيريز عبر البرنامج الإسباني "الشيريجينتو" لترفع نسبة الجماهير المؤيدة لفكرة دوري السوبر الأوروبي في الاستفتاء الحي، الذي تقوم به القناة في دول الدوريات الأوروبية الكبرى، كما تصدر اللقاء قائمة الأكثر تداولاً على مستوى العالم بأكثر من عشر لغات خلال الساعتين الماضيتين. وقال بيريز: كرة القدم تحتاج إلى التغيير لتصبح أكثر جاذبية على المستوى العالمي، وحان الوقت لذلك كما حدث في عام 1950 عندما كان "الفيفا" و"يويفا" ضد فكرة دوري أبطال أوروبا أيضاً ولكن في النهاية تغيرت اللعبة. وأضاف رئيس ريال مدريد قائلاً: توصلنا لخلاصة أن دوري السوبر الأوروبي بديلاً عن دوري أبطال أوروبا هو الحل الوحيد، لتعويض الخسارة في الدخل المالي، مؤكداً أن ريال مدريد تعرض لخسائر مالية فادحة وجميع الأندية تمر بوضع مادي صعب، وعندما لا تتحقق الأرباح يكون الحل الوحيد بلعب المزيد من المباريات التنافسية خلال الأسبوع ودوري السوبر الأوروبي سينقذ الأندية مالياً. وأشار إلى أن كرة القدم يجب أن تتطور مثل أي أمر آخر في الحياة، وأن تتأقلم مع الأوقات التي نعيشها الآن، وكرة القدم تخسر الاهتمام وعائدات البث التلفزيوني في انخفاض والجائحة تطلبت التعجيل باتخاذ القرار، ودوري أبطال أوروبا فقد الاهتمام الذي كان يناله سابقاً والبطولة الجديدة ستنقذ كرة القدم ولن تكون مغلقة وستتمكن الأندية الأخرى من اللعب فيه أيضاً. ونوه إلى أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قال إنه سيبذل كل في وسعه لإلغاء دوري السوبر الأوروبي، لأنهم أخبروه أنها ستلغي "البريميرليج" وهذا أمر غير صحيح فجميع الأمور ستكون على ما يرام. واعترف بيريز بأن "يويفا" يحتكر البطولات ومن دون شفافية، ونحن نريد خطة لإنقاذ كرة القدم تمتد لعشرين عاماً قادمة، لأننا في وقت خطير للغاية وسنتواصل مع "يويفا" الذي كان يعمل على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، رغم أنني لا أفهم هذا النظام الجديد ولكننا نريد فقط إنقاذ كرة القدم، و"يويفا" لم تكن لديه صورة جيدة طوال تاريخه ولا أريد أن أذكر بعض القضايا، ولا أحد يفهم النموذج الجديد لدوري أبطال التغيير، وفي حال انتظرنا حتى عام 2024 سنكون قاربنا على كارثة فهناك أندية خسرت مئات الملايين بسبب الجائحة. وأشار إلى أن ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي لن تُحرم من استكمال دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقال: أنا متأكد من ذلك 100% ولن يتم استبعاد لاعبي الأندية الـ12 عن منتخباتهم وسيشاركون في كأس العالم، والفرق التي ستفوز بالمقاعد الخمسة المتاحة ستتمكن من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي ومواجهة أفضل الفرق في العالم. وأضاف: لن نقوم بإلغاء فكرة دوري السوبر الأوروبي في حال رفض سان جيرمان وبايرن ميونيخ الانضمام، وكل ما يثار حول ذلك لا صحة له ولم نوجه الدعوة إلى سان جيرمان حتى الآن للانضمام، ولم نتكلم مع الأندية الألمانية وندرك أن الدوريات هي الركيزة لجميع المسابقات، وفي إسبانيا نحن نلعب دوري كرة السلة ونشارك في بطولة السوبر الأوروبي دون أن يؤثر ذلك على المسابقة المحلية، فكيف يمكن أن يؤثر على "الليجا"؟ وتابع:" تشيفرين أهان أندريا أنييلي اليوم ومن غير المعقول ومن الجنون التحدث عن رئيس نادٍ بحجم اليوفي بهذا الشكل، ما حدث أمر غير مقبول و"يويفا" يجب أن يتغير لا نريد رئيساً يقوم بإهانة رؤساء الأندية". وأوضح أن برشلونة يمر بوضع صعب من الناحية الاقتصادية ولابورتا تفهم ذلك وقبل بالفكرة مباشرة، مثل جميع الأندية الكبيرة من أجل إنقاذ كرة القدم، ودوري أبطال أوروبا يثير الاهتمام بداية من الدور ربع النهائي، وهذا ما سنفعله في البطولة الجديدة عبر إقامة 5 مباريات قوية يوم الثلاثاء و5 مباريات أخرى في اليوم التالي ستكون مثالية للمتابعة. وطرح بيريز السؤال: لماذا لم يتم الكشف عن الرواتب التي يحصل عليها تشيفرين وتيباس في يويفا والليجا، نحن خفضنا الرواتب خلال الجائحة بينما تفتقد هذه المؤسسات الشفافية، الكل يعرف راتب ليبرون جيمس مثلاً لكن لا نعرف راتب رئيس يويفا. وأشار بيريز إلى أن كريستيانو رونالدو لن يعود إلى ريال مدريد والأمر غير منطقي كما أنه مرتبط بعقد مع يوفنتوس، وقال أحب سيرجيو راموس لكن الوضع المالي في النادي سيئ وهذا لا يعني أنني أقول إنه سيرحل لكن سنرى في نهاية الموسم كيف يسير الأمر، كما أن رحيل فينيسيوس جونيور غير وارد ولن يغادر حتى لو طلبه سان جيرمان في حال حاولنا ضم مبابي. وقال رئيس الريال: زين الدين زيدان مدرب الفريق سعيد هنا وهو مدرب ممتاز ولديه عقد معنا، ومورينيو ساعدنا خلال السنوات الثلاث التي قضاها لدينا ويجب أن نشكره أيضاً. ونوه إلى ملعب سانتياجو برنابيو سيكون جاهزاً بعد أعمال التطوير في الخريف المقبل، متمنياً أن يبقى ميسي في برشلونة، خصوصاً أن العالم يتوقف عندما يقام الكلاسيكو وهذا أمر لا يحدث في أي مباراة أخرى حول العالم، منوهاً إلى أن هالاند ومبابي لاعبان ممتازان، لكن ما قام به رونالدو وميسي أمر مذهل.