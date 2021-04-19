خورفكان يلتقي «النمور» ودياً

فيصل النقبي (خورفكان)

يلتقي خورفكان مع نظيره اتحاد كلباء ودياً يوم الأربعاء، في تجربة مهمة بينهما وذلك من أجل الاستعداد للجولات الثلاث الأخيرة من الدوري، حيث يحرص المدربان داسيلفا وكايو زاناردي على تجربة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم، خصوصاً أن معظمهم لم تسنح له الفرصة للمشاركة بالجولات الماضية.

ومن المقرر أن يلعب خورفكان تجربتين وديتين مع فرق مختلفة من الدوري يتم الاتفاق عليهما حالياً.

من جانب آخر، جددت إدارة خورفكان رسمياً عقد المدافع يوسف العامري قادماً من نادي الجزيرة، بعد تألقه اللافت مع الفريق بفترة الانتقالات الشتوية، كما تبذل إدارة النادي جهوداً مكثفة في التفاوض من أجل الظفر بتوقيع الجناح المخضرم إسماعيل الحمادي، الذي انتقل على سبيل الإعارة من شباب الأهلي في الميركاتو الشتوي.