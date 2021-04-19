الفجيرة وطيران الإمارات في صدارة «تحدي فرق الشطرنج»

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت بطولة التحدي لفرق الشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع طيران الإمارات، وأقيمت ،افتراضياً، عبر الموقع العالمي تورنيلو المعتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج لبطولات الشطرنج المختلطة على مدار يومين، بمشاركة 27 لاعباً ولاعبة من 7 دول عربية وأجنبية، هي الإمارات والمغرب وأميركا وهولندا وتركيا ولاتفيا والفلبين، حيث قسمت على 6 فرق، وهي طيران الإمارات (أ، ب، ج) ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة (أ، ب، ج). وعقب انتهاء المنافسات، تم تتويج الفرق الفائزة، حيث أحرز الفجيرة المركز الأول في مجموعة «أ»، وتصدر طيران الإمارات القمة في المجموعتين «ب» و«ج».