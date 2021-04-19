توخيل: تشيلسي سيتخذ القرار الصحيح بشأن دوري السوبر

برلين (د ب أ)

رفض الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إدانة خطة إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي»، وأكد ثقته في أن تشيلسي «سيتخذ القرارات الصحيحة» منادياً كل الأطراف بالتحلي بالهدوء.

وكان تشيلسي واحداً من الأندية الـ12 التي أعلنت خطتها لإطلاق دوري السوبر الأوروبي، وهو ما أثار ضجة وانتقادات هائلة في كرة القدم الأوروبية. وذكر اليويفا في بيان وقعت عليه الاتحادات الوطنية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وكذلك رابطة الدوري بها، أنه سيحرم اللاعبين والفرق التي تشارك في هذه البطولة من المشاركة في أي بطولات أخرى.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن قدرة اليويفا وروابط الدوري المحلية على منع إقامة دوري السوبر الأوروبي، لكن توخيل تحلى بالهدوء في حديثه لوسائل الإعلام قبل مباراة تشيلسي المقررة أمام برايتون غداً الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل: أعرف بالأمر منذ أمس، لكنني هنا للمشاركة في أصعب البطولات، هذا ما جاء بي إلى هنا، وهو خوض أصعب البطولات في أوروبا. وأضاف: كما تعلمون، لا أتطرق للحديث عن الموضوعات المحيطة. كنت أتمنى الحديث بشأن مانشستر سيتي وبرايتون، لكن الوضع ليس كذلك الآن. وتابع: أنا جزء من هذا النادي وأثق في أنه سيتخذ القرارات الصحيحة. أعتقد أن الوقت ما يزال مبكراً على الحكم على كل شيء، كما إنه ليس دوري.

وأضاف: أرى أن كل شخص يجب أن يقوم بدوره. دوري هو أنني مدرب، وعليّ التركيز لأننا أمامنا مباراة أخرى غداً. أضاف توخيل: هناك العديد من التعليقات والجدل والآراء ولا أود الانخراط في ذلك لأنني لا أعرف التفاصيل، منذ أمس، أعرف التفاصيل العامة فقط.