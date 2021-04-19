مصرف عالمي يفجر فتنة «السوبر الأوروبي» بعرض الـ5.5 مليار يورو

معتز الشامي (دبي)

تشهد الساحة الرياضية الأوروبية انقلاباً رياضياً غير مسبوق، مع محاولة بعض الأندية العالمية بقيادة ريال مدريد الإسباني إقامة دوري السوبر الأوروبي، عقب وصول العلاقة مع اليويفا لطريق مسدود، بسبب إصرار الأخير على توزيع ثروته بشكل عام وليس بحسب قدرات وقيمة الأندية المشاركة بدوري الأبطال.

بينما أثير التساؤل حول المتسبب في تلك الأزمة بتشجيع الأندية العالمية الكبرى لإعلان التمرد والعصيان في وجه اليويفا لأول مرة، حيث تكشف الستار خلف أزمة «السوبر الأوروبي»، وظهرت بعضاً من ملامح المحركين لتلك القضية التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، وتحديد فيما أعلنه رسمياً بنك جي بي مورجان الأميركي بتمويله لبطولة دوري السوبر الأوروبي ووقف المصرف الأميركي خلف الستار طوال الأشهر الماضية ويحرك الأمور بشكل استثنائي قد يتوقف عنده تاريخ الكرة العالمية طويلاً، خصوصاً إذا ما نجح مصرف جي بي مورجان في مبتغاه بدعم من الأندية الكبرى.

ومصرف جي بي مورجان هو بنك أميركي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة بإجمالي أصول تقدر بنحو2.515 تريليون دولار، كما يعد المزود الرئيس للخدمات الماليَة استنادًا إلى ترتيب مجلة فوربس وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم. وسيضخ البنك الأميركي العالمي في فكرة السوبر الأوروبي، التي تعد بمثابة تمرد هو الأخطر على دوري الأبطال، ما يصل إلى 5.5 مليار يورو، ستضمن دخلاً يحصل عليه كل فريق مشارك يفوق 4 أضعاف ما يحصل عليه في حالة فوزه بدوري الأبطال الحالي.

وانشغل العالم خلال الساعات القليلة الماضية بفتنة «السوبر الأوروبي»، بعدما أعلن 12 ناديًا كبيراً في أوروبا إطلاق دوري السوبر الأوروبي بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قبل أن يرد اليويفا والفيفا بالاعتراض والتهديد بتوقيع عقوبات قد تصل للاستبعاد من مونديال 2022 لجميع اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر الأوروبي.

بينما نشرت وثيقة جديدة اليوم بثتها وكالة أسوشيتد برس، تظهر أن الأندية الأوروبية الساعية لإقامة بطولة دوري السوبر عازمة على المضي قدماً في مشروعها رغم اعتراض الفيفا واليويفا. حيث تؤكد أنها ستتخذ إجراءات قانونية تهدف إلى تفادي أي عرقلة يقوم بها الاتحادان. وكتبت الأندية الـ12 إلى إنفانتينو وتشيفرين قائلة: بيانكما الرسمي يجبرنا على اتخاذ خطوات وقائية لتأمين أنفسنا ضد مثل هذا الرد العكسي، الذي لن يعرض فقط الالتزام بالتمويل بموجب المنحة للخطر بل سيكون غير قانوني. وتابعت: لهذا السبب، قدمت شركة «سوبر ليج» طلباً أمام المحاكم ذات الصلة لضمان انطلاق البطولة بشكل سلس وفقاً للقوانين المعمول بها ونجح بنك جي بي مورجان في إشعال فتيل أزمة عالمية غير مسبوقة وقد تكون سبباً في تغيير وجه الكرة العالمية التي نعرفها إلى الأبد، بعد عرض الـ5.5 مليار يورو التي سيسيطر من خلالها على سوق الكرة الأوروبية حول العالم.