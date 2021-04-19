مدريد (رويترز)
مدريد (رويترز) في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الاثنين، أكد أتليتيكو مدريد الإسباني مشاركته في دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، قائلاً: إن تأثيرات أزمة كوفيد-19 كان لها دور في اتخاذ هذا القرار.وظهر اسم أتليتيكو مدريد بين 12 نادياً أعلنت، أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي يهدف إلى منافسة دوري أبطال أوروبا للعبة. وقال النادي: إن جائحة كوفيد-19 أسهمت في زعزعة الاستقرار المالي للكرة الأوروبية في الوقت الحالي، كما أكد النادي أن الرغبة في تحسين نوعية منافسات اللعبة كانت من بين أسباب إقدامه على هذه الخطوة أيضاً.