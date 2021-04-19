مجلس الوزراء يعتمد تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة

دبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تشكيل المجلس التنسيقي للرياضة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث يهدف المجلس إلى تحقيق التنسيق والتكامل الاستراتيجي بين كافة المؤسسات والمجالس الرياضية والمجالس التنفيذية في الدولة، ووضع رؤية مشتركة لضمان تنفيذ المبادرات المشتركة على مستوى الدولة، بما يعزز من مكانة الدولة الرياضية، وتحقيق رؤيتها خلال المرحلة المقبلة لتكون مركزاً رياضياً جاذباً على المستوى العالمي. وسيعمل المجلس على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي في الدولة، ومتابعة التحديات التي تواجهه ووضع كافة الأفكار والحلول التي تدعم نموه وتطويره، بالإضافة إلى اقتراح برامج وخدمات ومبادرات رياضية وبرامج توعية لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في الشأن الرياضي وتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة بحيث تصبح أسلوب حياة، وكذلك متابعة دعم نمو القطاع الرياضي في الدولة وتطويره وخلق بيئة رياضية جاذبة للابتكار والإبداع تدعم تنافسية الدولة عالمياً. يضم المجلس في عضويته ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية تشمل وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الثقافة والشباب، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية في كل إمارة، مع إضافة ممثلين من المجالس التنفيذية حسب الحاجة.