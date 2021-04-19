«العبها صح» مبادرة تشجع على ممارسة الرياضة

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي إطلاق مبادرة رياضية مجتمعية لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال شهر رمضان المبارك في أجواء صحية آمنة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية في دبي، بما يساهم في المحافظة على سلامة المجتمع، ويتيح للجميع ممارسة هوايتهم الرياضية بسعادة وأمان. وحملت المبادرة اسم «العبها صح» ليكون الاسم رسالة واضحة لمحتوى المبادرة والحملة الترويجية التي تتضمنها، وهي الالتزام التام والدقيق بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي تمثل الطريق الصحيح. وحددت مبادرة «العبها صح» إمكانية ممارسة الرياضة والنشاط البدني للأفراد والمجموعات في عدد كبير من الأماكن الخاصة والعامة وهي: الأندية الرياضية، ملاعب الأحياء السكنية والحدائق، الصالات المغلقة وملاعب التأجير، الأكاديميات والمدارس، الأحواض المائية والمسابح، مراكز اللياقة البدنية والأندية الخاصة.وتضمنت المبادرة تشجيعاً للجميع على مواصلة ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال شهر رمضان، باعتبارها مصدراً للنشاط والحيوية وتقوية الدورة الدموية وجهاز المناعة، إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات المجتمعية ومصدر لسعادة والطاقة الإيجابية. كما حملت المبادرة رسائل توعية تحدد وجوب الحصول على الموافقة الرسمية من إدارة المنشأة الرياضية قبل التدريب واللعب، والالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بكل منشأة رياضية، وكذلك اختيار الوقت المناسب للتدريب واللعب، ضمن التوقيتات الرسمية المعتمدة في كل منشأة رياضية أو ساحة لعب عامة. وتم التأكيد على مالكي المنشآت الرياضية على التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية الرسمية والبروتوكولات الموضوعة، من أجل سلامة ممارسي الأنشطة الرياضية وضمان استمرارية عمل المنشأة في تأدية عملها، كما ستواصل فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي زياراتها لمختلف المنشآت للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الخاصة بالمنشاة والإجراءات الخاصة بالرياضيين.