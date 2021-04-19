بالتكليف.. صلاح قائد «الفراعنة» الجديد

القاهرة (د ب أ)

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم منح شارة قيادة الفريق إلي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، أن هذا القرار جاء بعد إبلاغ المدير الفني حسام البدري اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة. ويسعى الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم 2022.