80 لاعباً في كأس رئيس الدولة للمبارزة



مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق بالصالة الرياضية بنادي بني ياس الاربعاء منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبازرة لفئة العمومي رجال وسيدات، بمشاركة أكثر من 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية، هي بني ياس مستضيف البطولة والشارقة وشباب الأهلي ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي الفجيرة وأكاديمية «ام كى اف ايه» بدبي، ومركز العين للمبارزة، وتقام الثلاثاء منافسات الشباب في ثلاثة أسلحة هي الايبيه والفلوريه والسابر، فيما تختتم البطولة الخميس بمنافسات لفتيات للأسلحة نفسها.

وأعرب سهيل العامري رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية عن سعادته البالغة باستضافة البطولة، مؤكداً أنها تحمل اسماً غالياً على نفوس الجميع، مشيراً إلى أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، تؤكد دوماً على ضرورة السعي نحو إنجاح كافة الأحداث الرياضية، والقيام بواجب النادي تجاه أبناء الوطن من الشباب والفتيات في مختلف الألعاب.وأكد أن لعبة المبارزة تحظى باهتمام كبير من النادي، لا سيما وأن بني ياس الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وأعرب عن سعادته بالشراكة مع اتحاد المبارزة من أجل إنجاح هذا الحدث الكبير، وأكد ثقته التامة في خروج الحدث بالشكل الذي يليق بمكانته والاسم الذي يحمله. من جانبها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، يبذل جهود متواصلة لعودة النشاط الرياضي، سواء من خلال إقامة البطولات المحلية، والتي استهلها بإقامة بطولة الاتحاد للعمومي بالشارقة نهاية شهر يناير الماضي، ثم يأتي الدور بإقامة البطولة الحالية التي تعد درة تاج البطولات المحلية للمبارزة، مشيرةً إلى أنها بمثابة بروفة جيدة وأخيرة للاعبينا ولاعباتنا المشاركين بالتصفيات الأولمبية المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية، والتي سيشارك بها لاعبونا مطلع الاسبوع القادم بأوزبكستان، كما أنها فرصة جيدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني للوقوف على مستوى اللاعبين، تمهيداً لضم عناصر جديدة بمنتخباتنا الوطنية للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة.