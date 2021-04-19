3 ألعاب في النسخة 13 لـ «رمضانية المرأة» بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غدا الدورة الرمضانية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في نسختها رقم 13 في 3 ألعاب هي كرة قدم الصالات، على أرض الصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة والرماية والكاراتيه بشكل افتراضي، وسيتم تنظيم جلسة رمضانية افتراضية على هامش الدورة، وتستهدف هذه النسخة 220 لاعبة رياضية، منها 120 لاعبة في قدم الصالات، و50 لاعبة في الرماية، و50 لاعبة في الكاراتيه.

وأشادت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالترتيبات الخاصة بالنسخة الـ 13، في ظل الإجراءات الاحترازية الشديدة التي سيتم تطبيقها ضماناً لصحة وسلامة جميع المشاركات في المنافسات، مؤكدةً على قوة الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الشارقة الرياضي في هذا المجال، وأن هذه النسخة تحظى بنشأة مولود جديد في الألعاب الرياضية وهي كرة قدم الصالات. وقالت: «تاريخ هذه الدورة الرمضانية التي انطلقت عام 2009 يؤكد حرصنا الدائم على استدامة هذه البطولة التي تحظى بمشاركة متميزة على مدار تاريخها الطويل، وأصبحت بطولة ومنافسات تنتظرها جميع اللاعبات، ليس فقط من أجل المنافسة في أرض الميدان، بل لكونها تواجداً اجتماعياً مهماً ومتميزاً كذلك في هذا الشهر الكريم». وأضافت: «الانطلاقة كانت في 3 ألعاب رياضية لكرة الطائرة والسلة وتنس الطاولة في 2009، وشهدت مشاركات عديدة من أندية الدولة، وفي النسخة الثانية 2010 كانت في نفس الألعاب الـ3، أما النسخة الثالثة فانضمت الرماية والكاراتيه ليصبح عدد الألعاب 5، وفي النسخة الرابعة 2012 شاركت المبارزة كلعبة جديدة ليصبح عدد الألعاب 6، وهو ما يؤكد التنامي والارتفاع في عدد الألعاب الرياضية. وختمت ندى النقبي قائلةً: حرصنا على إقامة النسخة 13 رغم الظروف الاستثنائية العالمية، لكننا سنقوم بتطبيق إجراءات صحية صارمة، والمنافسات منها على أرض الملعب، والآخر افتراضي والآخر افتراضي إضافة إلى ندوة افتراضية تحمل عنوان: الرياضة سلوك وقيم، وتلقي هذه المحاضرة: خولة الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهي فرصة مناسبة لكي يستفيد جميع الحضور من هذه الجلسة القيمة.