400 ألف مشاهدة لـ «عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجوجيتسو عن المتابعة العالمية الواسعة التي استقطبتها نزالات النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث حرص آلاف المشاهدين من مختلف أرجاء العالم على متابعة النزالات عبر القنوات الرقمية للبطولة، ونظراً لتنظيم البطولة بدون حضور جماهيري حي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، وظّف الاتحاد لعشاق اللعبة حول العالم حسابات التواصل الاجتماعي لتمكين الجمهور من متابعة حماس النزالات.

وانطلاقاً من إدراك الاتحاد لشعبية البطولة ورغبتهم بمتابعة أداء لاعبيهم المفضلين، خاصةً بعد فترة الإغلاق العام الماضي، حرص الاتحاد على مواكبة التغييرات السلوكية للمشاهدين من حيث توجههم لمتابعة المحتوى عبر القنوات الرقمية، وقرّرت اللجنة المنظمة للبطولة بثّ مجريات البطولة عبر قناتها على موقع يوتيوب. وكشفت البيانات عن الإقبال الكبير الذي حققته هذه الخطوة، حيث سجلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو نحو 400 ألف مشاهدة، و67 ألف ساعة من وقت المشاهدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد: «لطالما كانت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو حدثاً يستقطب معدلات استثنائية من الحضور الجماهيري الواسع. ومع الإجراءات الاحترازية الصحية التي طبقّناها خلال البطولة، والتي تقرر تنظيمها دون حضورٍ جماهيري لضمان صحة وسلامة الجميع، قررنا بثّ فعالياتها عبر قنواتنا الرقمية، ما أتاح لنا الوصول إلى عشاق الرياضة في مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «لا شك أن للفعاليات المباشرة أجواؤها المشوّقة الخاصة، ولكن البيانات أظهرت رغبة المشجّعين في جميع أرجاء العالم بمشاهدة النزالات خلال البطولة. ولذا عملنا على تطوير آليات مبتكرة لبث منافسات البطولة مباشرة طيلة أيامها الأربعة، ما ساهم في تحقيق هدفنا في تلبية تطلعات عشّاق رياضة الجو جيتسو حول العالم. وندرك مدى تأثير التكنولوجيا، ودورها في رسم الملامح الجديدة للقطاع الرياضي وأسلوب مشاهدة المشجعين للفعاليات الرياضية الحية. ولذا نسعى لاستخدام أكثر الحلول ابتكاراً لإيصال تشويق الجو جيتسو إلى منازل المشجعين عبر تقنيات التصوير والبث عالي الدقة، ليعيشوا أجواء النزال كما لو أنهم بجانب البساط»، وتبث قناة اتحاد الجوجيتسو على يوتيوب بطولات الجو جيتسو المحلية، حيث وصل عدد المشاهدات التي استقطبتها القناة إلى 3.3 مليون.

