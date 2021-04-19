«قمة طائرة» بين الجزيرة وشباب الأهلي بحثاً عن «الغالية»

معتصم عبدالله (دبي)

تصطدم طموحات الجزيرة في معانقة اللقب الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة»، بعد نحو عقد كامل بآمال منافسه شباب الأهلي «حامل اللقب الأخير»، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في التاسعة والنصف مساء الغد على صالة نادي العين، في نهائي الموسم الحالي 2020- 2021. ويعود تتويج «فخر أبوظبي» بآخر ألقابه في «الكأس الأغلى» للكرة الطائرة إلى نحو 10 أعوام منذ آخر تتويج موسم 2009- 2010 وهو اللقب الرابع في تاريخ النادي، في المقابل يطمح «الفرسان» حامل لقب النسخة الأخيرة موسم 2018- 2019 قبل إلغاء منافسات الموسم الماضي 2019- 2020 بداعي جائحة كورونا، الاستمرار في القمة. وستكون المباراة المرتقبة سيناريو مكرراً لأول نهائي في الموسم الحالي، والذي جمع «الفرسان» و«فخر أبوظبي» على لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، والذي انتهى بفوز شباب الأهلي 3-1 وحصده أول ألقاب الموسم.

وجاء تأهل الجزيرة إلى نهائي الكأس الأغلى على حساب النصر «بطل الدوري» بالفوز 3-1 في ربع النهائي، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في المواجهة أمام غريمه العين في نصف النهائي، بدوره تخطى شباب الأهلي جاره الوصل 3-0 في ربع النهائي، قبل التفوق على منافسه بني ياس 3-1 في نصف النهائي صالة نادي العين. وتمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة سادس مسابقات الموسم الحالي لاتحاد الطائرة، بعدما توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بتفوقه على منافسه الجزيرة 3-1، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج نادي حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات على حساب الشارقة الرياضي للمرأة.