«أنكل سعيد» يتأهل إلى ربع نهائي البادل تنس بـ«ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

تأهل فريق «أنكل سعيد» إلى ربع نهائي الفئة البرونزية لبطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، ونجح الفريق الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبدالرزاق أحمد في انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي على حساب الثنائي بطي السويدي ومحمد الشامسي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و3-6 و7-5 في مباراة ماراثونية، وكانت الأقوى من ناحية التنافس والتسابق في النتيجة بين الفريقين منذ انطلاق البطولة حتى الآن، كما ضمن فرحان هدى وحميد غانم الهاجري تأهلهما إلى ربع نهائي الفئة البرونزية على حساب جان كريستوف وفيليب داوسيت، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3. وحجزت 4 فرق في فئتي الرجال والسيدات مقاعدها في دور نصف النهائي بواقع فريقين من الرجال وفريقين من السيدات، حيث حجز الثنائي ايميليو ميساس وماسون اكزافير بطاقة العبور إلى المربع الذهبي على حساب دين ماكفارلان وماثيو ماكفارلان، بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-1 وجاءت المباراة سريعة من جانب ميساس واكزافير اللذين فرضا سيطرة واضحة على مجرياتها، ولحساب الفئة نفسها ضمن الثنائي مارتين نوتشيزي وجيليرمو فيلافاني عبورهما إلى المربع الذهبي بعد تغلبهما على سالم علي الحولي ومحمد عاصف، بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2.

وفي بطولة السيدات- الفئة البرونزية، حقق الثنائي المكون من جوزيفا بيك وسيلما بابيك تأهلهما إلى نصف النهائي على حساب فيليبا فيرمينيو وماريا رودريجيز، بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-0 و6-0، وفي المباراة الثانية تأهل كذلك الثنائي المكون من جيسيكا بالما ولولي جيريرو إلى نصف النهائي على حساب ديانا سمر قدسي وفاطمة محمد عبد الله، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-1. وتتواصل منافسات بطولة البادل تنس الليلة، حيث تقام 3 مواجهات لحساب نصف النهائي، من بينها مباراتان في الفئة البرونزية- رجال، ومباراة نصف نهائي السيدات والتي تجمع جوزيفا بيك وسيلما بابيك مع جيسيكا بالما ولولي جيريرو، كما تقام مباراتان لحساب ربع النهائي في الفئة الذهبية، يلتقي في الأولى على الساعة التاسعة ليلاً، خافير لوبيز وألكسندرفاركوهارسن مع مارك سيريرا وفيكتور أرويز، ويلتقي في الثانية سعيد المري وكلاوديو بوباديلا مع كريستيان دونيت وأندريه ديلمار.

من جانبه، أكد حميد غانم الهاجري أنه لم يتوقع قوة المنافسة في البطولة ويشارك ضمن الفئة البرونزية، والتي تضم لاعبين من جنسيات مختلفة مثل فرنسا وإسبانيا، ما يسهم في تطوير قدرات اللاعبين المواطنين بفضل عامل الاحتكاك وكسب الخبرة منهم، وموضحاً أنه يتطلع للفوز باللقب. وقال ماسون اكزافير: «حققت مع ايميليو ميساس التأهل إلى نصف النهائي وسعيد بهذا الإنجاز في بطولة كبيرة بحجم دورة ند الشبا الرياضية، وأشارك باستمرار في الدورة منذ سنوات طويلة، ما يمنحني المزيد من الدافع لتطوير قدراتي، حيث باتت البطولة محور روزنامة المشاركات للاعبين المقيمين في الدولة، واتحاد البادل تنس يقيم بطولات على مدار العام، فيما نعتبر هذه البطولة مهمة للغاية لنا، ما تشهده اللعبة من نقلة خلال السنوات الماضية تجعلها تسير في الاتجاه الصحيح. من ناحية أخرى، أكملت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية كافة الترتيبات الخاصة بخيمة الفحص التي أعدها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع وزارة الصحة، في الصالة الرياضية بنادي الوصل الرياضي، لإجراء فحوصات كوفيد- 19 بالمجان للمشاركين في سباق الدراجات الهوائية، وحثت اللجنة المنظمة للدورة جميع المشاركين على إجراء الفحص، حيث لن يسمح لأي مشارك بالدخول إلى السباق بدون نتيجة فحص سلبية، وذلك حرصاً على سلامة المشاركين وضمان أهليتهم لخوض المنافسات التي تتطلب مجهوداً كبيراً وحماية جميع المتسابقين.