«العقم الهجومي» يعرقل انطلاقة أنديتنا في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

بعد مرور جولتين في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، لم تنجح أنديتنا الثلاث في تسجيل سوى هدف وحيد خلال 6 مباريات كاملة، وهي بداية ضعيفة على المستوى الهجومي تهدد مصير فرقنا في التأهل إلى الدور المقبل. وسجل الشارقة هدفاً في المباراة الأولى وصام في الثانية، بينما لم يعرف كل من شباب الأهلي والوحدة طعم التسجيل حتى الآن. وعلى عكس النسخة الماضية، التي شهدت تسجيل سبعة أهداف كاملة في أول جولتين، خلال مشاركة نفس الأندية إضافة إلى العين، وهو ما يدعو للقلق ويعيد فتح الملف حول أسباب تواضع أداء مهاجمينا، ومدى قدرة فرقنا على التعويض في الجولات المقبلة للحفاظ على أمل التأهل.

ويعتبر فريق «الفرسان» الفريق الوحيد في المجموعة الأولى الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن، بينما سجل الهلال السعودي وآجمك الأوزبكي أربعة أهداف لكل منهما يليهما استقلال طاجيكستان بثلاثة أهداف. وفي المجموعة الخامسة يتقاسم الوحدة والقوة الجوية ترتيب أضعف خط هجوم، بينما يتصدر المجموعة برسيبوليس بأربعة أهداف يليه الريان القطري بهدف. أما الشارقة فيأتي خط هجومه في المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، الذين يملكان ثلاثة أهداف لكل منهما. وللإشارة فإن استقلال طهران الإيراني سجل ثمانية أهداف في مباراتين، محتلاً صدارة أقوى خطوط الهجوم في البطولة الآسيوية.

وتأثر شباب الأهلي خلال مباراته مع الهلال السعودي بتواضع أداء خط الهجوم، حيث صنع العديد من الفرص المواتية للتسجيل والعودة في المباراة، إلا أنه لم يحسن استغلالها على عكس الفريق السعودي الذي سجل هدفين وحسم النقاط الثلاثة. ويعول فريق «الفرسان» في بقية مشوار البطولة على عودة الأوزبكي جلال الدبين ماشاريبوف، الذي انتهت عقوبة إيقافه بمباراتين، وذلك أملاً في تقوية الخط الأمامي، وإيجاد المزيد من الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تنعش أمل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. من جانبه، اعترف مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بأن فريقه لم يتوقف عن محاولة العودة للمباراة أمام الهلال السعودي حتى الدقائق الأخيرة، لكنه أضاع فرصتين ثمينتين كانتا كافيتين للتعديل.

وأضاف: عوامل كثيرة أثرت على الفريق مثل ضغط المباريات في الدوري المحلي، إلى جانب التأثير البدني للصيام والغيابات، مشدداً على ضرورة تجاوز الخسارة والتحضير للمواجهات المقبلة. هجوم أنديتنا في البطولات الآسيوية: الشارقة: هدف خلال مباراتين شباب الأهلي: صفر أهداف خلال مباراتين الوحدة: صفر أهداف خلال مباراتين