تين كات: البطولة الآسيوية بحاجة لإدارة أكثر احترافية

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

واصل الهولندي تين كات مدرب الوحدة انتقاداته للإجراءات المتبعة في إدارة الاتحاد القاري لمباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، ووصفها بغير الاحترافية، مشيراً إلى خوض «العنابي» 5 من مبارياته الـ6 في الساعة الثامنة مساء وبعد وقت وجيز من موعد إفطار رمضان، بعكس بقية المنافسين الذين يخوضون 3 مباريات في هذا التوقيت، ومثلها في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للهند وبعد وقت كافٍ من موعد الإفطار.

وقال اليوم خلال حديثه عن مباراة فريقه مع الريان بالجولة الثالثة: اللاعبون يفطرون على وجبة سريعة وكمية غير كافية من السوائل، قبل التوجه إلى الملعب وخوض المباراة بعد صيام يقارب 14 ساعة، وهذا أمر غير صحي للغاية لأي إنسان، كنا نتمنى أن يكون الوضع أكثر احترافية. وأضاف: أمامنا مباراة مهمة مع الريان غداً الثلاثاء، وهو فريق قوي ويملك إمكانيات كبيرة، وإن أردنا الفوز عليه يجب أن نحسن استغلال الفرص، أعتقد أنه كان بإمكانه حصد نقاط أكثر، وهو منافس وقيد على المركز الثاني الذي نتمنى أن يكون للوحدة وأن يقودنا إلى الدوري الثاني من البطولة.

وانتقد تين كات عدم احتساب ركلتي جزاء لفريقه أمام جوا في المباراة السابقة، وقال: أضعنا فرصاً أمام جوا بلا شك، لكن المستوى التحكيمي ليس بالمستوى المطلوب، بعد مراجعة المباراة اتضح أن لنا ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما. وعن اللاعب الشاب عبد الله حمد الذي أصيب في اللقاء السابق، قال تين كات: عبدالله حمد سيغيب نظراً لإصابته وبعد عودته من المستشفى دخل للحجر الصحي بسبب خروجه من الفقاعة الطبية لمكان عام وهو المستشفى، وهو يخضع للعناية من قبل الطاقم الطبي في الفندق، وهو موهوب وواحد من أصغر اللاعبين في الفريق.

من جهته، قال لوكاس بيمينتا مدافع الوحدة: الريان فريق قوي وهو ينافسنا على المركز الثاني في المجموعة، علينا القتال والتركيز وبذل قصارى جهدنا للخروج بالنقاط الثلاث، الأجواء الحارة هنا في جوا لا تختلف كثيراً عن أبوظبي، هي تشبه الطقس بالبرازيل ونحن لاعبون محترفون وعلينا التأقلم مع الطقس.

وأضاف بيمينتا متسائلاً: زملائي يخوضون كل مباراة بمعدة شبه خاوية، ودون الحصول على كميات كافية من الماء بسبب التوقيت، فكيف لهم أن يحصلوا على قدر كافٍ من الطاقة لممارسة الرياضة مباشرة بعد الصيام دون الأكل؟!