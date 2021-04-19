أوروز: غياب الجمهور سبب نقص «الأدرينالين»

مراد المصري (دبي)

أكد الأرجنتيني نيكولاس أوروز لاعب الوصل، أنه يفكر بتقديم أقصى أدائه مع الفريق والاستمتاع بكل لحظة داخل النادي دون التفكير بأي أمر آخر حول قرار التعاقد معه بصورة نهائية أو لا، حيث ينتهي عقد إعارته من صفوف ريسينج الأرجنتيني بنهاية الموسم وتنتهي مهمته بتاريخ 11 مايو المقبل، عندما يخوض الفريق آخر مبارياته في دوري الخليج العربي. وأكد أوروز في حديث مطول مع وسائل الإعلام الأرجنتينية، أنه يعيش بشكل ممتاز للغاية في الإمارات، وتحديداً في دبي، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، وقال: من الرائع اللعب في النادي الذي تواجد فيه سابقاً دييجو مارادونا، لا زلت أتذكر صورته عندما تم رفعها في الملعب عند وفاته، وأنا هنا أتواجد في مكان رائع بكافة تفاصيله، حيث يستمر عندي حتى 11 مايو المقبل، أحاول مواصلة التكيف دائماً وتقديم الأداء المطلوب بحسب إيقاع اللعب هنا، حيث أنه أبطأ من الأرجنتين لكن تأقلمت معه. وتابع: ما زلت لا أشعر بالأدرينالين الذي تخلقه لنا الجماهير بسبب غيابها عن المدرجات حول العالم بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، وكنت أدرك أن الوصل لديه جماهير بأعداد كبيرة تمنيت تواجدها في الملعب خلال المباريات. وكشف اللاعب أنه قام بدعوة والده ووالدته لزيارته إلى دبي، وقال: لدي وقت دائماً للعائلة والأصدقاء، وفاجأتني دبي خاصة البنية التحتية والمباني والأزياء، الحقيقة أنها من دول العالم الأول الذي أردت أن تشاهده عائلتي، بالنسبة لي أحاول دائماً الموازنة في جميع تفاصيل الحياة، هذه التجربة في دبي تفتح لي نافذة زجاجية على العالم للتعرف عليه بشكل أوسع. وتابع: ربما درجة الحرارة المرتفعة من الممكن أن تجعلك تقضي وقتاً أطول داخل أماكن مغلقة هنا، لكن أستمتع بالكثير من الوقت في النزهات الخارجية والتسوق والقيام بالتدريبات وممارسة كرة القدم، ببساطة هنا يوجد وقت ومكان لكل شيء. يذكر أن أوروز مهدد بالرحيل عن صفوف الوصل مع نهاية فترة الإعارة، وقيام الوصل مؤخراً بالاتفاق مع نادي فلومينينسي البرازيلي لضم الأوروجوياني ميشيل أراخو الذي سيلتحق بالفريق خلال الصيف المقبل على سبيل الإعارة أيضاً. على صعيد آخر، اعتمد الوصل خوض مواجهة ودية ثانية خلال فترة التوقف، ستكون أمام عجمان يوم الأربعاء المقبل على استاد زعبيل، حيث يسعى «الإمبراطور» للحفاظ على جاهزية الفريق، مع ترقبه خوض الجولات الثلاث الأخيرة من دوري الخليج العربي مطلع مايو المقبل.

