اتحاد المصارعة والجودو يلغي «رمضانية الشارقة»

أبوظبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بعد التشاور مع نادي الشارقة والجهات العليا، إلغاء بطولة الجودو الرمضانية، التي كان مقرراً إقامتها 23 أبريل الحالي بصالة النادي الرياضية بالشارقة، في إطار التعاون القائم بين الاتحاد وإدارة نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية. وجاء قرار الإلغاء بعد دراسة الوضع الصحي بالتشاور مع الجهات الصحية العليا بسبب جائحة الكورونا، التي تسببت في تعطيل النشاط في كثير من بلدان العالم، ومن بينها دولة الإمارات التي نجحت في تطبيق بروتوكول 19 Covid ترجمة لتوجيهات الجهات الصحية العليا بالبلاد، وسخرت كافة إمكانات السلامة بفضل التدابير المتخذة بالدولة لمواجهة الجائحة منذ مارس 2020. وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: نأمل استمرار الإجراءات الاحترازية، مع وضع برامج التدريب خلال ليالي الشهر الفضيل بهدف المحافظة على اللياقة البدنية، بما يعود على الرياضيين بالنفع في حياتهم من الناحية الصحية والجسدية، مع التأكيد على التباعد الجسدي.

