اتحاد السلة يبرم اتفاقية تعاون مشترك مع ليتوانيا

علي معالي (دبي)

أبرم اتحاد كرة السلة، اتفاقية تعاون، مع نظيره الليتواني، هدفت إلى تعزيز الشراكة بين الاتحادين، والعمل على تبادل الخبرات التي تصب في صالح المنتخبات الوطنية، ولكافة المراحل السنية، خصوصاً أن سلة ليتوانيا تحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي، والخامس أوروبياً. حضر مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في مقر اتحاد السلة بدبي، كل من اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، ويوراتاه راموسكينا نائبة سفير ليتوانيا بالدولة، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، ومينداوقاس سبوكاس الأمين العام للاتحاد الليتواني، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الليتواني لمنافسات «3 ضد 3» رولانداس سكاسقيرس، كما شهد توقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله الحاج رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي، ود.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد.وقال اللواء«م» إسماعيل القرقاوي: «تربطنا علاقة قوية بالسلة الليتوانية، إذ كانت منتخبها الوطني من أوائل المنتخبات التي حرصت على المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية تعزيز الشراكة، بما يخدم اللعبة سواء في الإمارات أو ليتوانيا». وأضاف: «نهدف إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تحفل بها السلة الليتوانية خاصةً على صعيد تطوير قطاع المراحل السنية، وقطاع الحكام والمنتخبات الوطنية، سواء في المنافسات التقليدية مع الفرق المكونة من خمسة لاعبين، أو في منافسات 3 ضد 3، إذ تعتبر السلة اللعبة الشعبية الأولى في ليتوانيا». بدوره، قال مدير عام الاتحاد الليتواني، مينداوقاس سبوكاس: إن «الاتحاد الليتواني سيضع كافة خبراته في خدمة السلة الإماراتية، ونتطلع في شهر يونيو المقبل، إلى توجيه دعوة للاتحاد الإماراتي لمشاركتنا احتفالية الـ 100 عام على تأسيس كرة السلة الليتوانية، في زيارة ستتيح لهم الاطلاع على أرض الواقع حول برامج عملنا التي تغطي كافة القطاعات، ووضع الأسس والاستراتيجيات لتحقيق الفائدة من الاتفاقية الموقعة، سواء بإقامة المعسكرات المشتركة، خاصة في قطاع المراحل السنية التي تعد حجر أساس تطوير اللعبة».