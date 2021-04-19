كبار أوروبا يزلزلون «فيفا» و«يويفا» بـ «دوري السوبر»

باريس (أ ف ب)

أعلن 12 نادياً أوروبياً كبيراً بشكل رسمي، إطلاق "دوري السوبر"، وهي مسابقة خاصة يرجى منها منافسة دوري أبطال أوروبا، في ما يبدو إعلان حرب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الذي تعهد بمعاقبة الأندية ولاعبيها.

وأعلن 12 نادياً من أهم الأندية الأوروبية في بيان التوصل إلى اتفاق لإنشاء مسابقة جديدة هي دوري السوبر يديرها الأندية المؤسسة وهي: ميلان وانتر ويوفنتوس (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا)، وأرسنال وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام (إنجلترا).

واتُهمت الأندية على الفور بالجشع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية. وأشارت الأندية إلى أنه سيتم الإعلان عن ثلاثة أعضاء مؤسسين آخرين، مع وجود خمسة أماكن أخرى تمنح من خلال نظام تأهل سنوياً، على أن تبدأ النسخة الافتتاحية "في أقرب وقت ممكن عملياً". وسيضمن الأعضاء المؤسسون الـ15 تأهلهم كل موسم.

وقبل الإعلان الرسمي، أعلن الاتحاد الأوروبي واتحادات كرة القدم في الدول الثلاث للأندية المشاركة أنه سيتم منع الأندية من المشاركة في الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا. وأشار يويفا إلى أن الأندية المعنية: ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. ويتجه يويفا خلال اجتماع لجنته التنفيذية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري الأبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع عدد الأندية من 32 إلى 36 وإدخال ما يسمى بـ "النظام السويسري" المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضاً عن نظام الست القائم حالياً والذي يقسم الأندية اإلى ثماني مجموعات من أربعة فرق. ووفقاً للنظام الجديد، تخوض الأندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات. ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

ووصف الاتحاد القاري والاتحادات الثلاثة عملية الانفصال بأنه أمر "مثير للسخرية". وأضاف: في حال حدوث ذلك، نود أن نكرر أسفنا وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكل الاتحادات الأعضاء، سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى.

ويحتل أرسنال حالياً المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات بعيداً عن السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على غرار ليفربول وتشيلسي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: يمكن لعشاق أي ناد في إنجلترا وكل أنحاء أوروبا أن يحلموا حالياً بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل، وأضافت: نحن نؤمن بأن مفهوم دوري السوبر قد يدمر هذا الحلم. وقالت الأندية الـ12 في بيانها إن المجموعة الجديدة "تتطلع" إلى "إجراء" محادثات مع الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا)، وأن المباريات ستقام في بحر الأسبوع للسماح للفرق بالاستمرار في اللعب في الدوريات المحلية.

وقال رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريس أول رؤساء "دوري السوبر" إن "كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم". لكن فيفا أعرب عن "استيائه" من الإعلان، قائلاً في بيان إنه "في ظل هذه الخلفية، لا يمكن لفيفا إلا أن يعبر عن رفضه دوري السوبر خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترامها للمبادئ.

وسيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق العشرين إلى مجموعتين من عشر، مع تأهل الفرق الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، والفريقان الرابع والخامس يواجهان بعضهما البعض في المباريات الفاصلة. وقال الرئيس المساعد لمانشستر يونايتد جويل جلايزر إنه من خلال الجمع بين أعظم الأندية واللاعبين في العالم للعب مع بعضهم البعض طوال الموسم، سيفتح الدوري الممتاز فصلاً جديداً لكرة القدم الأوروبية. وأشارت الأندية أيضاً إلى أنه سيتم إنشاء "دوري سوبر" للسيدات.

ولن تكون الأندية الفرنسية أو الألمانية جزءاً من "دوري السوبر". وقال "يويفا" في بيانه "نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، خصوصاً الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام. وأضاف: ندعو كل محبي كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في النضال ضد مشروع مماثل إذا ما تم الإعلان عنه. هذه المصلحة الذاتية المستمرة لعدد قليل من الناس متواصلة منذ وقت طويل. هذا يكفي.

ويخوض يوفنتوس معركة للبقاء بين الفرق الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما أن ميلان بطل أوروبا سبع مرات في دوري الأبطال منذ 2014. وقال رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس "أخيراً خرج مهندسو دوري السوبر من الظلام".

من جهتها، أعلنت رابطة الأندية الأوروبية أنها "تعارض بشدة" "دوري السوبر"، فيما أعلن يوفنتوس أن رئيسه أندريا أنييلي الذي يرأس أيضاً رابطة الأندية الأوروبية، أنه ورئيسه استقالا من الرابطة. والجدير بالذكر أن اثنين من المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، ليسا من بين الفرق الأوروبية الكبيرة التي ستشارك. وانتقد قادة سياسيون الأندية المعنية، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتعين عليهم "الرد على جماهيرهم.

وأضاف جونسون: يجب على الأندية المشاركة الاستجابة لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. كما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المخطط. وقال قصر الإليزيه إن رئيس الجمهورية يرحب بموقف الأندية الفرنسية الرافض للمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية.