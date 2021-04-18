شباب الأهلي يخسر أمام الهلال السعودي في «الآسيوية»



الرياض (الاتحاد)

خسر شباب الأهلي أمام الهلال السعودي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، سجل الهدفين كل من جوميز وكاريلو في الدقيقتين 14 و28. وبذلك يتصدر الهلال المجموعة بأربع نقاط، فيما تجمد رصيد «الفرسان» عند نقطة متذيلاً مجموعته، علماً بأن استقلال طاجيكستان فاز على آجمك الأوزبكي 3-2 واحتل المركز الثاني بأربع نقاط، بينما حل الفريقي الأوزبكي في المركز الثالث بنقطة.

جاءت انطلاقة المباراة لمصلحة الهلال، بفضل الاندفاع الهجومي والضغط بقوة على دفاع «الفرسان»، حيث تحركت الجبهة اليمنى للفريق السعودي بقيادة محمد البريك، الذي قاد فرصتين خطيرتين، ثم صنع هدفي فريقه الأول في الدقيقة 14 وسجله جوميز، والثاني في الدقيقة 28 وسجله اندري كاريلو.

وكاد مستضيف المجموعة أن يرفع الفارق خلال الشوط الأول بفضل الفرص الكثيرة، والأخطاء التي ارتكبها خط دفاع شباب الأهلي. وعلى الرغم من أفضلية الهلال، إلا أن فريق «الفرسان» كان قريباً من هز شباك الحارس عبد الله المعيوف في مناسبتين عن طريق ايجور جيسوس وكارلوس إدواردو، لكن التسرع حرمهما من رد الفعل، لتنتهي الفترة الأولى بتأخر شباب الأهلي بثنائية نظيفة.وفي الشوط الثاني، دفع مهدي علي بكل من حارب عبدالله وأحمد العطاس وعيد خميس، إلا أن السيطرة الهلالية استمرت، بفضل الضغط الهجومي، والتمركز الجيد في الملعب، ولولا تألق ماجد ناصر في الذود عن مرماه لكانت النتيجة أكبر من هدفين.

