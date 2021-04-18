غلق باب الترشح لجائزة البصمة الرياضية الخميس

دبي (الاتحاد)

يغلق الخميس المقبل باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من «جائزة البصمة الرياضية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «مؤسسة وطني الإمارات»، من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة.

ويمكن للأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد ذوي المساهمات في القطاع الرياضي الترشح للتنافس على الفئتين: الفردية والمؤسسية، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي لجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، المقرر تنظيمه يوم 28 أبريل الجاري.

وكانت الدورة الأولى من الجائزة قد أسفرت عن فوز مجموعة «لاند مارك» التجارية الكبرى بالجائزة تقديراً لدور المجموعة في التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع فئات المجتمع، وكذلك تنظيم فعالية مسيرة المشي السنوية لمحارب السكري بمشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار.