النصر يحتفي بفريق الطائرة بطل الدوري العام

دبي (الاتحاد)

احتفلت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر بفريق رجال الطائرة الفائز مؤخراً بلقب بطولة الدوري العام، حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة كبار الزوار في النادي، عبدالرازق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي، وعضوا المجلس منصور الفلاسي «المشرف»، وعبدالباسط علي، بجانب أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب في النادي، وعدد كبير من أسرة الكرة الطائرة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري وهم: زياد لرقش المدير الفني، علي إبراهيم المرزوقي مساعد المدرب والمشرف على الفريق، علي ثاني مديراً إدارياً، أحمد باقر إدارياً، و15 لاعباً هم: عامر غلام، فاضل عباس، محمد عباس، سعيد ربيع، اثوث كوستا، حمدان غانم، عدنان إبراهيم، خالد إبراهيم، ماجد سعيد، شعبان عيسى، علي صالح، عمير عبدالله خميس، برانيمير كراسيميرو، برانكو، وماركوس كوستا.

وحرص الهاشمي في مستهل حفل التكريم على توجيه الشكر إلى الإدارة الفنية والإدارية بالفريق، وأشاد بجهود جميع اللاعبين، وحرصهم على تقديم الأفضل لحسم بطولة الدوري التي تعتبر من أكبر وأهم المسابقات المحلية في اللعبة.