«بيان أوروبي» يهدد أندية «دوري السوبر»

باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ"دوري السوبر الأوروبي" من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.وأشار الاتحاد القاري إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن عن إطلاق منافسة انفصالية. وقال "يويفا" في بيان: الأندية المعنيّة ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه يمكن الإعلان عن خطط إقامة "دوري السوبر" في وقت لاحق اليوم. وذكرت قناة "سكاي سبورتس" أن أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي، كانت من بين ستة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز ستنضم إلى المخطط. وأشار بيان "يويفا" اليوم إلى أنه "في حال حدوث ذلك، نود أن نكرر أننا وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكل الاتحادات الأعضاء، سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر، وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى. ويتجه يويفا الاثنين خلال اجتماع لجنته التنفيذية إلى إضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري الأبطال. ومن المقرر أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري الأبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع عدد الأندية من 32 إلى 36 وإدخال ما يسمى بـ"النظام السويسري" المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضاً عن نظام الست القائم حالياً، والذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق. ووفقاً للنظام الجديد، تخوض الأندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات. ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى. ولم تكن هناك تقارير تفيد بأن أندية فرنسية أو ألمانية ستكون جزءاً من "دوري السوبر". وقال "يويفا" في بيانه: نشكر تلك الأندية في الدول الأخرى، خصوصاً الأندية الفرنسية والألمانية، التي رفضت الانضمام. وأضاف: ندعو كل محبي كرة القدم والمشجعين والسياسيين للانضمام إلينا في النضال ضد مشروع مماثل إذا ما تم الإعلان عنه، هذه المصلحة الذاتية المستمرة لعدد قليل من الناس متواصلة منذ وقت طويل، هذا يكفي. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن 12 نادياً على الأقل قد سجلوا للمشاركة في البطولة، من ضمنهم يوفنتوس وميلان.