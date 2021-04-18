مانشستر يونايتد يعزز «الوصافة» بالفوز على بيرنلي

مانشستر (رويترز)

واصل ميسون جرينوود تألقه في الآونة الأخيرة وسجل هدفين في الشوط الثاني، ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة عزز يونايتد موقعه في المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 32 مباراة، بفارق ثماني نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يتقدم بعشر نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي تتبقى له مباراة إضافية. ومنح جرينوود التقدم ليونايتد في الدقيقة 48، وبعد أن عادل جيمس تاركوفسكي النتيجة بعد دقيقتين، أعاد جرينوود التفوق لأصحاب الأرض بتسديدة أبدلت اتجاهها قبل أن يؤكد إدينسون كافاني الانتصار.

وأفلت يونايتد من مأزق كبير في الدقيقة الأولى عندما وضع كريس وود مهاجم بيرنلي الكرة برأسه في المرمى بعد 13 ثانية فقط، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وتدخل بيلي بيكوك فاريل حارس بيرنلي بطريقة جيدة ليحرم بول بوجبا وماركوس راشفورد من التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يضع جرينوود أصحاب الأرض في المقدمة.

وارتقى تاركوفسكي أعلى من هاري مجواير ليحول كرة آشلي وستوود العرضية برأسه في الشباك، لكن جرينوود سجل مرة أخرى في الدقيقة 84 وتوج البديل كافاني انتصار يونايتد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تحرك سلس آخر.