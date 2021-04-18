أتلتيكو يستعيد الانتصارات ويعزز «الصدارة الإسبانية» بخماسية إيبار

مدريد (د ب أ)

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني بفوز كبير 5 / صفر على ضيفه إيبار في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات تلك المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إشبيلية على مضيفه ريال سوسييداد 2 / 1، وأوساسونا على ضيفه إلتشي 2 / صفر وديبورتيفو ألافيس على ضيفه هويسكا 1 / صفر.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي خسر من إشبيلية وتعادل مع ريال بيتيس في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، الذي يحل ضيفاً على خيتافي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد إيبار، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في البطولة منذ الثالث من يناير الماضي، عند 23 نقطة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراع البقاء بالمسابقة.

وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 42، ليفتتح آنخيل كوريا التسجيل للفريق المضيف، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 44، وأضاف يانيك كاراسكو الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 49، فيما تكفل ماركوس يورينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 54 و68 على الترتيب. وأنعش ألافيس آماله في البقاء بالمسابقة، بعدما حقق فوزاً ثميناً وقاتلاً 1/ صفر على ضيفه هويسكا.

وتقمص رودريجو باتاجليا دور البطولة عقب تسجيله هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 85 ليرتفع رصيد ألافيس إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق المواجهات المباشرة أمام هويسكا، صاحب المركز السابع عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وواصل إشبيلية مطاردته لبرشلونة على المركز الثالث في المسابقة، بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه ريال سوسييداد في وقت سابق اليوم، وقلب إشبيلية تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة ، ووسع إشبيلية الفارق مع ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس ، والذي تجمد رصيده عند 47 نقطة. واقترب إشبيلية بهذا خطوة كبيرة من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وتقدم سوسييداد بهدف مبكر للغاية سجله كارلوس فيرنانديز في الدقيقة الخامسة ورد إشبيلية بهدفين سجلهما فيرناندو ريجس ويوسف النصيري في الدقيقتين 22 و24. وتغلب أوساسونا على إلتشي بهدفين نظيفين سجلهما إنريكي بارخا في الدقيقة 38 ودييجو جونزاليس بولانكو لاعب إلتشي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.