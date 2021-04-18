ناجلسمان عن عرض تدريب بايرن: لن أبدأ حرباً مع صاحب عملي!

برلين (د ب أ)

علق المدير الفني لنادي لايبزج الألماني، يوليان ناجلسمان، على احتمال انتقاله لتدريب بايرن ميونيخ بعد إعلان مدربه هانزي فليك اعتزامه الرحيل في نهاية الموسم، لكن تعليق ناجلسمان خلا من إعلان التزام صريح تجاه ناديه الحالي. وقال ناجلسمان: ليس هناك وضع جديد، فلم تكن هناك محادثات كما لم يكن هناك عرض، وفيما يتعلق بوضعه مع ناديه الحالي، قال ناجلسمان: أشرت مراراً إلى وجود عقد وأشرت إلى عدم وجود اختلافات. يذكر أن عقد ناجلسمان مع لايبزج يستمر حتى 2023 وليس في العقد بند للتخارج. وأكد ناجلسمان «33 عاماً» أنه لا يرغب في أن يشغل نفسه بسيناريو قدوم عرض محتمل من بايرن، وقال: لا أراه الطريق الصحيح أن يعطي مدرب لنفسه أهمية أكثر مما هي عليه فعلياً، كما أنني أرى أن من الخطأ أن تجلس وتقول ماذا يحدث لو، كما أنني لا يمكن أن أجلس وأقول غداً سأنهي علاقتي هنا وأبدأ علاقة أخرى. كان فليك أعلن بعد مباراة فريقه أمام فولفسبورج اعتزامه الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم الحالي وإنهاء عقده المستمر حتى 2023 بشكل مبكر. ويعتبر ناجلسمان المرشح الأبرز لخلافة فليك، لكن مسؤولي لايبزيج أكدوا مراراً في الفترة الأخيرة أن ناجلسمان لا يعتزم الرحيل عن النادي، وعلق ناجلسمان قائلاً: الأمر لا يزال على نفس حاله وهو أنني لن أبدأ حرباً مع صاحب عملي.