ميلان يعود لطريق الانتصارات بالفوز على جنوه

ميلانو (رويترز)

حقق ميلان أول فوز في ملعبه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال أكثر من شهرين, عندما هزم ضيفه جنوه 2-1 اليوم الأحد، ليعزز فرصته في الحصول على مكان في المربع الذهبي في نهاية الموسم.

ولعب ميلان بدون نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإيقاف، وتقدم بهدف جميل في الدقيقة 13 عن طريق أنتي ريبيتش لكن ماتيا ديسترو هز شباك فريقه السابق في الدقيقة 37 ليتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني سعى ميلان جاهداً للتقدم على ضيفه وحالفه الحظ عندما أحرز جيانلوكا سكاماكا هدفاً في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 68.

وبعد ذلك بذل جنوه كل جهده للتعادل، لكنه فشل أمام صمود فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي رفع رصيده إلى 66 نقطة من 31 مباراة في المركز الثاني، متخلفاً بثماني نقاط عن جاره المتصدر إنتر ميلان الذي سيلتقي مع نابولي لاحقاً. وتوقف رصيد جنوه عند 32 نقطة ويحتل المركز 14.