اتحاد الجو جيتسو يستضيف أمسيةً رمضانية خاصة ببطولة أبوظبي العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف اتحاد الجو جيتسو، السبت، أمسيةً رمضانية خاصة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد الشامسي، أمين عام الاتحاد، وعلي اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، والدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وسائد حجازي مدير عام مساعد لدى «بريمير موتورز»، وعبدالعلي القرني رئيس القسم الرياضي في قناة سكاي نيوز عربية، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة وموظفي الاتحاد والمتطوعين، بالإضافة لنخبة أبطال الجو جيتسو المشاركين في منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية.

وسلّطت الجلسة الحوارية الضوء على أبرز النجاحات التي سجلتها النسخة الثانية عشرة من البطولة التي استضافتها العاصمة أبوظبي بين 6 و9 أبريل الجاري بمشاركة 2000 لاعب من 80 دولة، حيث قدّمت لنجوم العالم فرصة العودة لبساط النزالات بعد توقّف الفعاليات الرياضية العالمية على مدى العام الماضي.

قال محمد سالم الظاهري: «نجاح النسخة الثانية لم يكن نتيجة عمل يومٍ وليلة، بل هو ثمرة استراتيجية طويلة الأمد، ومسيرة ناجحة للترويج لرياضة الجو جيتسو بدءاً من مدارس أبوظبي. اليوم، بات أبطال الإمارات مصدر فخر لجميع سكان الإمارات، خاصةً وأن البطولة استقطبت ألمع المواهب العالمية، حيث يقف أبطال الإمارات أمامهم، ويبرهنون على مدى مهاراتهم العالية التي تضمن لهم حصد الميداليات. وبالطبع، فإن نجاح البطولة، هو ثمرة جهود فريق العمل تحت إشراف وتوجيه عبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، والذي كان حريصاً على تنظيم البطولة مع الالتزام بأرقى البروتوكولات الصحية. وبالفعل، فقد نسقنا خطة عمل متكاملة شملت المطارات والفنادق المضيفة للاعبين وتأمين المواصلات وغيرها من الخدمات لأكثر من 2000 لاعب من 80 دولة. وفيما انصب تركيزنا على تخطيط وتنفيذ البطولة، قدّم شركاؤنا الاستراتيجيون العون والدعم في مختلف المراحل، حيث كانوا شريك نجاح هذه البطولة، كما في جميع الفعاليات التي ننظمها».

ومن جانبه، قال عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي قدّم برؤيته مصدرٍ أمن لجميع سكان دولة الإمارات. ولا بد من التوجّه بالشكر لأبطال خط الدفاع الأول الذين كانوا صمام الأمان الضامن لصحة وسلامة مجتمعنا. اليوم، وبعد انقضاء عامٍ على بداية جهود التصدي للجائحة، نشعر بالفخر لما حققناه في دولة الإمارات، وبتمكننا من العمل كمجتمعٍ متكاتف، ما ضمن لنا العودة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية مع ضمان صحة وسلامة الجميع. ومثّلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو خير دليلٍ على المرونة العالية والحرص الكبير لمختلف الجهات المعنية على صون مكتسبات الفترة الماضية، حيث تعاونت مختلف الأندية والجهات الصحية مع اتحاد الجو جيتسو لضمان نجاح البطولة، وتقديمها بصورةٍ تليق باسم البطولة وإرثها الطويل».

وأضاف العواني: «مع انطلاق منافسات البطولة، برهن أبطال الإمارات عمق تبنيهم لقيم رياضة الجو جيتسو، من حيث التصميم على مواجهة التحديات، إذ أثبتوا بأدائهم أن فترة الإغلاق الماضية لم تؤثر على مستويات لياقتهم، بل عادوا إلى بساط النزال بحماسٍ وقوةٍ ضمن لهم الوصول لمنصات التتويج». وفي إطار تعليقه على المراحل التي سبقت اتخاذ قرار تنظيم البطولة، قال فهد علي الشامسي، أمين عام الاتحاد: «لا شك بأن الإرث الطويل والمشرّف لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو كان أحد أبرز العوامل التي دفعتنا لتنظيم النسخة الثانية عشرة منها، لنواصل مسيرة الرياضة والبطولة الناجحة، والتي باتت أبرز فعالية على أجندة الرياضة العالمية. ونتحمل في الاتحاد مسؤوليتنا تجاه الترويج لرياضة الجو جيتسو، وتقديم البطولة بصورةٍ تليق باسم أبوظبي، حيث تمكّنا بفضل تعاون جميع الجهات المعنية من مدربين وفريق فني ورعاة وشركاء ومؤسسات صحية من تنظيم البطولة مع ضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والمنظمين».