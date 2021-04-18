«الاتحاد» تزور المدينة الرياضية بالبصرة

البصرة (الاتحاد)

قبل أيام قليلة من الجولة التفقدية لوفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم لمدينة البصرة المرشحة لاستضافة «خليجي 25» والاطلاع على المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة، حرصت «الاتحاد» على زيارة المدينة الرياضية بالبصرة، والاطلاع على مرحلة العمل التي تم قطعها لتلبية شروط استضافة العرس الخليجي المقبل. وفي تصريح خاص، أوضح صادق الكناني مدير شباب ورياضة البصرة «أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، خاصة بعد زيارة الوفد الخليجي، والاستماع لملاحظاته، مؤكداً بأن العراق قادر على استضافة «خليجي 25»، وتقديم صورة مشرفة للحدث الرياضي الكبير في المنطقة، خاصة وأن مدينة البصرة سبق لها استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال الفترة الأخيرة مثل نسختين من بطولة الصداقة، ومباريات دولية ودية، واستضافة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وطمأن الجماهير بان الحدث سيقام في أفضل الظروف بفضل ما تتمتع به المدينة الرياضية في البصرة من منشآت متطورة وحديثة، تضمن النجاح المطلوب، مثل جاهزية الملعب العملاق الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج بأرضية نموذجية، بالإضافة إلى ملعب بديل يتسع لعشرة آلاف متفرج وملعب الميناء الرياضي وملاعب تدريبات، وأضاف: المدينة تضم ثمانية فنادق خمس نجوم جاهزة لاستضافة المنتخبات، ويتم حالياً ترميم وتجهيز العديد من فنادق الدرجة الأولى، وفنادق أخرى جاهزة. وأضاف: المدينة تضم العديد من المرافق الأخرى مثل بناء مستشفى حديث سيخصص لعلاج اللاعبين خلال البطولة، ومن المتوقع افتتاحه بعد أربعة أشهر. وطمأن الكناني الجماهير بأن البصرة جاهزة للموعد المنتظر، وتعيش أجواء إيجابية استعداداً لاستقبال المنتخبات الخليجية وتنظيم «خليجي25» في أبهى صورة وفي نسخة استثنائية، مبدياً تفاؤله بأن اجتماع الاتحادات الخليجية في 26 الجاري سيكون إيجابياً، ويمنح العراق شرف التنظيم لأنه أصبح جاهزاً للموعد.