بوجبا يشيد بـ «سوبر فيرنانديز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، إن لعبه إلى جوار نجم خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز يجعله سعيداً، حيث التفاهم بينهما كبير في الملعب.

وكان فيرنانديز منح يونايتد دفعة قوية منذ مجيئه إلى أولد ترافورد قادماً من نادي سبورتينج لشبونة في يناير2020، وازدادت مشاركة بوجبا له في خط الوسط هذا العام. وفي تصريحات لمحطة تليفزيون النادي، قال بوجبا: أحب اللعب مع برونو فهو لاعب يفهم جيداً كرة القدم، ويعرف كيف يتحرك وكيف يمرر كرة جميلة وكيف يسجل أيضاً الأهداف؟ وهو دائماً موجود في كل مكان.. إلا في «الدفاع»! (قالها بوجبا مداعباً).

وأضاف قائلاً: أنا سعيد باللعب إلى جواره لأنه يفهمني جيداً وأنا أيضاً أفهمه، ومن الممكن أن نتبادل مراكزنا سوياً خلال المباراة.

واعترف بوجبا بأن هيرنانديز له «تأثير طاغ» على أداء الشياطين الحمر.جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ينفرد بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» كوصيف للمتصدر مانشستر سيتي، وهو ما يضمن له اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» الموسم القادم، كما أنه لا يزال ينافس في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وتنتظره مباراتان في نصف النهائي ضد فريق إيه أس روما الإيطالي يومي 29 أبريل الحالي و6 مايو القادم.