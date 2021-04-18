سعود بن صقر يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، برئاسة الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين. ونص القرار على أن يضم النادي في عضويته كلاً من: عدنان عتيق الشحي وسعيد علي الكاس وإبراهيم خميس المطوع وعبدالله علي العبار ومحمد علي حمادي وحسن علي المرزوقي وشيخة محمد الخاطري ولطيفة سالم المسافري. كما نص القرار على أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يشغل المناصب الإدارية والفنية اللازمة، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناء على طلب الرئيس الأعلى للنادي أو رئيس مجلس الإدارة كلما رأى ذلك مناسباً. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس الأعلى للنادي أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال .. فيما يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة النادي ونشاطاته، ويتولى الرئيس الأعلى المصادقة على ميزانية النادي السنوية .. كما يرفع المجلس عبر الرئيس الأعلى تقاريره إلى صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه، ويستمر المجلس لمدة سنتين من تاريخه.