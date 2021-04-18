البداية الموفقة سلاح الشارقة لصدارة «الآسيوية»

علي معالي (الشارقة)

يسير الملك الشرقاوي بخطوات ثابتة مع نهاية الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، التي يستضيفها على ملعبه البيضاوي الكبير، حقق 4 نقاط من مباراتين مما جعله ينفرد بالقمة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، وهي خطوات أكثر إيجابية من مشاركة الفريق في النسخة الماضية، حيث كان الفريق قد جمع نقطة في أول مباراتين بخسارة من التعاون السعودي وتعادل مع برسيبوليس الإيراني، ويبدو الملك في نسخة 2021 أفضل بكثير وأمامه الفرصة متاحة لكي يؤكد جدارته بالتأهل للدور الثاني.

وقدم الشارقة مباراة رائعة ضد تراكتور، وأهدر كل من كايو وخالد باوزير وسالم صالح العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروج الملك بالفوز، وفي المقابل كان الحوسني كعادته متميزاً في مرماه بالتصدي لعدد من فرص تراكتور، وواصل بثبات وردة فعل عالية في التعامل مع كرات المنافس الخطيرة، كما قدم محمد عبد الباسط أداءً جيداً وفرض نفسه بالتمريرات الأكثر دقة، وهو ما يؤكد التطور الكبير للاعب في أرض الملعب عندما بدأ يحصل على فرصة المشاركة في المباريات. كما قدم شوكوروف مباراة خططية جيدة وكان الأكثر منحاً للفرص للملك بتمريراته المؤثرة، وكان كايو لوكاس الأكثر تحقيقاً للمراوغات الناجحة بـ3 محاولات.

واستطاع عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أن يفرض أسلوبه في المباراتين ضد القوة الجوية وتراكتور، رغم الغيابات المؤثرة، وكان قادراً على تحقيق الانتصار ضد تراكتور، لكن الفرص ضاعت تلو الأخرى، وعبر العنبري عن ثقته بلاعبيه في المباراة قائلاً: «فريقي يمتلك الشخصية القوية، وكان هدفنا الفوز، لكن خرجنا بنقطة أمام فريق قوي مرشح للتأهل، وأتمنى استمرار رغبة الفوز لدى الملك في بقية المباريات».

كما أشاد كايو لوكاس بزملائه وخطة المدرب في أرض الملعب، قائلاً: حاولنا تنفيذ المطلوب في أرض الملعب، وكان هدفنا الفوز واللقاء جاء ضد منافس قوي، لكننا بشكل عام ظهرنا بشكل جيد.

وقال خالد الظنحاني مدافع الفريق: جميع لاعبي الفريق اجتهدوا أثناء المباراة، علينا الاجتهاد أكثر في المباريات المقبلة وكل مباراة لها حساباتها، ونأمل بتقديم الأفضل. وأضاف: مواجهة باختاكور في المباراة المقبلة ستكون صعبة، كونه فريقاً قوياً وعلينا دخول اللقاءات المتبقية بتركيز أعلى لتحقيق طموحنا بالتأهل.