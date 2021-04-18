4 مباريات في ربع نهائي البادل تنس بدورة ند الشبا

رضا سليم (دبي)

يستقبل نادي الوصل الثلاثاء المشاركين في سباق الدراجات الهوائية، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، المقامة حالياً بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 29 أبريل الجاري، وذلك لعمل الفحوصات الطبية، بهدف التأكد من سلامة المشاركين في السباقات، وضمان أهليتهم لخوض هذه المنافسات التي تتطلب مجهوداً كبيراً وحماية جميع المشاركين، وتأتي الفحوصات المجانية بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ووزارة الصحة، كما سيتم في الخيمة استلام أرقام السباق للمشاركين في السباق. ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام، وهي 22 و23 و24 أبريل، فيما يقام سباق الجري على مدار يومين.

وينطلق سباق 10 كيلومترات الأربعاء 28 أبريل، فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عاماً في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون. في الوقت نفسه، تتواصل لليوم السادس منافسات بطولة البادل تنس ضمن فعاليات الدورة وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وتقام مساء الغد 4 مباريات ضمن الدور ربع النهائي للفئة البرونزية، حيث يلتقي في المباراة الأولى على الملعب رقم 3، الثنائي المكون من توماس بينارويا وحازم شيش مع عمر محمد عبد الكريم وراشد عادل أهلي، تعقبها مباراة تجمع الثنائي خالد الكمالي وعبد الله القاسم مع الفائز في مباراة فرحان هودا وحميد غانم مع جين كريستوف وفيليب داوسيت، وفي المباراة الثانية في الملعب رقم 4، يلتقي الثنائي المكون من علي محمد أهلي وحمد إسماعيل أهلي مع خوردي بيربينا وايغناسيو باروزو، تعقبها مباراة مثيرة تجمع لويس كوبو وسلفادور ميدينا مع الفائز من مباراة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد مع بطي السويدي ومحمد الشامسي. وأقيمت مساء أمس الأول 4 مباريات في مسابقة البادل تنس، حيث فاز الثنائي المكون من سعيد المري وكلاوديو بوباديلا على خافيير مولينا وأوسكار ليفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3، في مباراة جاءت قوية، وأظهر خلالها المري وبوباديلا مستويات عالية واستعداداتهما الجيدة للبطولة، ولحساب الفئة نفسها، فاز الثنائي المكون من كريستيان دونيت وأندريه ديلمار على الثنائي المكون من روك باليستر ودانيال دوران بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3. وضمن منافسات الفئة البرونزية رجال، نجح عمر محمد عبد الكريم وراشد عادل أهلي من حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب محمد أحمد الشيخ وعمر نبيل قرقاش، وفي المباراة الثانية فاز الثنائي المكون من خوردي بيربينا وأيجناسيو باروزو على الشقيقين خلفان وخالد جمعة بلهول بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.وأثنى جميع المشاركين من مختلف الجنسيات على حسن تنظيم المنافسات في أجواء احترازية وبروتوكولات دقيقة، شملت جميع التفاصيل مما منح المشاركين شعوراً بالراحة والثقة، ومكنهم من التركيز على خوض المنافسات الفنية، وتقديم أفضل مستوى لهم وهم مطمئنون لسلامتهم واهتمام اللجنة المنظمة للبطولة بكل التفاصيل، وتوفير الكادر المؤهل للقيام بهذا الدور المهم.