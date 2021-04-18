سباق «خماسي» على هداف «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تترقب جماهير دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حسم «السباق المثير» على لقب الهداف، والذي يسير بالتزامن مع مشوار المنافسة على لقب الدوري، ويجمع 5 فرق هي على الترتيب شباب الأهلي برصيد 52 نقطة، العين 49، الشارقة 48، الوحدة 48، واتحاد كلباء 47. ولم يمنع غياب ثلاثي المقدمة في سباق الهدافين، والذي يضم أحمد فوزي «الجزيرة»، سيد خميس «بني ياس»، وهزاع سبيت خاطر «الجزيرة»، عن التسجيل في الجولة 24 منافسيهما البرازيلي الفارو أوليفيرا مهاجم الفجيرة، ومحمد المدني مهاجم شباب الأهلي من الاستمرار في ملاحقة المتصدرين، بعدما سجل الأول هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام الوحدة 1-2، وأحرز المدني الهدف الثاني للفرسان أمام بني ياس 3-1. ويتصدر الثنائي أحمد فوزي مهاجم الجزيرة، وسيد خميس «بني ياس»، السباق برصيد 15 هدفاً لكل لاعب، فيما يحتل هزاع سبيت خاطر لاعب الجزيرة أيضاً المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، بفارق هدف أمام البرازيلي الفارو أوليفيرا مهاجم «الذئاب»، ويحتل محمد المدني لاعب بني ياس المركز الخامس برصيد 12 هدفاً. وأعادت رابطة المحترفين جدولة روزنامة مباريات دوري تحت الـ 21 عاماً لاستغلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، نظراً لمشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا للفترة من 14 وحتى 30 أبريل، حيث تقام الجولة الـ 25 الخميس المقبل، على أن تُلعب جولة الختام يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري. ويقف «الفرسان» متصدر ترتيب الدوري، في واجهة الأقوى هجوماً برصيد 59 هدفاً حملت توقيع 15 لاعباً، أبرزهم محمد المدني هداف الفريق برصيد 12 هدفاً، وحل ثانياً في ترتيب الأقوى هجوماً الشارقة برصيد 54 هدفاً، مقابل 47 للجزيرة الثالث في «الأقوى هجوماً» وصاحب المركز السابع في الترتيب العام برصيد 31 نقطة.