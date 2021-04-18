«الشارقة الرياضي» يناقش تفاصيل «مبادرات الجودة»

الشارقة ( الاتحاد)

استعرض مجلس الشارقة الرياضي تفاصيل أهداف ومبادرات عام الجودة 2021، وذلك ضمن خطة وأهداف المجلس للوصول إلى الجودة الشاملة، ورفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها والارتقاء بها، مما يساهم في تعزيز هذا المفهوم وآليته والعمل المشترك مع الأندية الرياضية والتخصصية،

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد مؤخراً من اللجنة التنفيذية للمبادرة، والتي تضم رؤساء لجان التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي، عبر برنامج زووم بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية.

وقال عيسى هلال: يمثل عام 2021 عام الجودة للمجلس، وتعتبر أندية الإمارة بالتأكيد شريكاً في هذه العملية سعياً للوصول للجودة الشاملة وتطبيق مفاهيمها، ونسعى في المجلس عبر إدارة الإستراتيجية والأداء لتطبيق كل معايير الجودة الشاملة خصوصاً، والحرص على تميز أندية الإمارة للحصول على شهادة الآيزو لتوافر جميع الإمكانيات، بالإضافة إلى الدعم والرعاية الكبيرة التي تحظى بها الرياضة في الإمارة الباسمة، بما ينعكس على تطوير ورفعة الرياضة، وحتى تقدم الأندية خدمات رياضية مجتمعية تتطابق مع المواصفات. واستطرد: يخطط المجلس من خلال هذا العام إلى تنفيذ الخطط التي تم وضعها فيما يخص المبادرة وترجمتها من أجل عكس ذلك على واقع أندية الإمارة، والارتقاء بها من كل المستويات مع السمعة الكبيرة والرائعة التي تملكها الإمارة رياضياً، وبما يتماشى مع الدعم اللا محدود لذا سيكون العمل متواصلاً بين المجلس والأندية بما يحقق ذلك. بدورها، أضافت مريم يوسف الحوسني: يأتي هذا الاجتماع بين اللجنة التنفيذية ورؤساء لجان التخطيط الإستراتيجي بالأندية من أجل التفاكر حول مبادرة عام الجودة وخطط ومبادرات الأندية المرتبطة بعام الجودة، وحصر الأندية الحاصلة على شهادات الآيزو، ووضع خطة للأندية الأخرى لتأهيلها للحصول على شهادة الجودة والاعتماد، وكل ذلك يصب في صالح التطوير.